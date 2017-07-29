رصدت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية اقتراب ثقب أسود من الأرض بسرعة 110 كيلو متر في الثانية بكتلة تزيد مليون مرة عن كتلة الشمس مما قد يتسبب في نهاية الحياة على سطح كوكب الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن الثقب الأسود أو كما يسمون “بلاك هول” يوجد في موقع شديد القرب من مجرة درب التبانة التي يقع بها كوكب الأرض، وأن المخاوف تزداد من تدميره لكوكب الأرض.

ونقلت الصحيفة عن خبراء توضيحهم أن الثقب يبعد عن الأرض حاليا نحو 26 ألف سنة ضوئية وأنه ربما يستغرق نحو 4 مليار عام للوصول للأرض وهو ما يعني أنها آمنة في الوقت الراهن ولكنها في المستقبل تواجه خطر الإبادة.