قال السياسيّ التونسيّ “محمد الهاشمي الحامدي‏”، إن ما يريده “تحالف الشر” من قطر، هو أن تؤيد مجبرةً النّظام الدكتاتوري في مصر، وأن تمتنعَ عن نشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكانٍ في العالم.

ورآى “الحامدي” أن دول الحصار تريد من العالم العربي ان يكون عبيداً لديهم، ويسعون الى أن يصبح المواطن العربي بلا قيمة، وفقط “يُسبّح بحمد محمد بن زايد ومحمد بن سلمان والسيسي”.

ووجّه السياسي التونسيّ رسالةً الى قادة دول الحصار “ابن زايد وابن سلمان والسيسي” قائلاً: “يستحيل أن يركع أحرار العالم لكم، وأن يقبلوا بمخططكم الذي يهدف لفرض الديكتاتورية في العالم العربي .. الموت اهون من ذلك”.

هذا ما يريده تحالف الشر من #قطر ،

وهو هو الجواب الذي يستحقونه من أحرار العالم: pic.twitter.com/rMmH2Ng93R — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) July 29, 2017

يشار إلى أنّ العاصمة البحرينية، المنامة، تستضيف السبت، اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية دول الحصار “المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، سينعقد على مدار يومين، لـ”التشاور” حول أزمة قطر.