قال السياسيّ التونسيّ “‏”، إن ما يريده “تحالف الشر” من ، هو أن تؤيد مجبرةً النّظام الدكتاتوري في ، وأن تمتنعَ عن نشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكانٍ في العالم.

 

ورآى “الحامدي” أن تريد من العالم العربي ان يكون عبيداً لديهم، ويسعون الى أن يصبح المواطن العربي بلا قيمة، وفقط “يُسبّح بحمد ومحمد بن سلمان والسيسي”.

 

ووجّه السياسي التونسيّ رسالةً الى قادة دول الحصار “ابن زايد وابن سلمان والسيسي” قائلاً: “يستحيل أن يركع أحرار العالم لكم، وأن يقبلوا بمخططكم الذي يهدف لفرض الديكتاتورية في العالم العربي .. الموت اهون من ذلك”.

يشار إلى أنّ العاصمة البحرينية، المنامة، تستضيف السبت، اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية دول الحصار “المملكة والإمارات والبحرين ومصر”، سينعقد على مدار يومين، لـ”التشاور” حول أزمة قطر.