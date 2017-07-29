في تهجم واضح وإساءة صريحة للشعب القطري، شن الكاتب والسياسي الإماراتي المثير للجدل خالد القاسمي, هجوما على قطر, داعيا دور النشر المصرية والعربية إلى عدم المشاركة في معرض الدوحة للكتاب زاعما: “لأنكم بتموتون جوع ما عندهم أكل ولا شرب عدا حليب الحمير”.. حسب وصفه.

وقال “القاسمي” في تغريدته التي لاقت استهجانا واسعا من النشطاء ورصدتها (وطن): “أدعوا إخواني من دور النشر المصرية والعربية عدم المشاركة في معرض الدوحة للكتاب لأنكم بتموتون جوع ما عندهم أكل ولا شرب عدا حليب الحمير”.

ووصف النشطاء تغريدة السياسي الإماراتي بـ “السفه” الذي لا يجب أن يصدر من سياسي كبير وكاتب كما يعرف نفسه.

وقال “Marwan”: “أمانه عليك هذا أسلوب كتابة شخص مثقف وحاصل على شهادة الدكتوراة، ارتقي يا أخي وتعلم كيف يكتب السياسين المحنكين”.

امانه عليك هذا اسلوب كتابة شخص مثقف وحاصل على شهادة الدكتوراه، ارتقي يااخي وتعلم كيف يكتب السياسين المحنكين — Marwan (@MarwanAlrassas) July 29, 2017

بينما غرد حساب “مكافح الغباء” ساخرا: “حمار أبو ضبي بدأ ينهق … قال بتموتون جوع 😂😂 قطر ليش مثل دولتكم مصدر أكلكم من فروج العاهرات .”

حمار ابو ضبي بدأ ينهق … قال بتموتون جوع 😂😂

قطر ليش مثل دولتكم مصدر أكلكم من فروج العاهرات . — مكافح الغباء (@noostupidity) July 29, 2017

وهاجم حساب “أحيانا خارج التغطية” السياسي الإمارتي بقوله: “فعلا انك حماااار”.