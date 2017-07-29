في تهجم واضح وإساءة صريحة للشعب القطري، شن الكاتب والسياسي الإماراتي المثير للجدل , هجوما على , داعيا المصرية والعربية إلى عدم المشاركة في زاعما: “لأنكم بتموتون جوع ما عندهم أكل ولا شرب عدا الحمير”.. حسب وصفه.

 

وقال “القاسمي” في تغريدته التي لاقت استهجانا واسعا من النشطاء ورصدتها (وطن): “أدعوا إخواني من دور النشر المصرية والعربية عدم المشاركة في معرض الدوحة للكتاب لأنكم بتموتون جوع ما عندهم أكل ولا شرب عدا حليب الحمير”.

 

ووصف النشطاء تغريدة السياسي الإماراتي بـ “السفه” الذي لا يجب أن يصدر من سياسي كبير وكاتب كما يعرف نفسه.

 

وقال “Marwan”: “أمانه عليك هذا أسلوب كتابة شخص مثقف وحاصل على شهادة الدكتوراة، ارتقي يا أخي وتعلم كيف يكتب السياسين المحنكين”.

بينما غرد حساب “مكافح الغباء” ساخرا: “حمار أبو ضبي بدأ ينهق … قال بتموتون جوع 😂😂 قطر ليش مثل دولتكم مصدر أكلكم من فروج العاهرات .”

 

وهاجم حساب “أحيانا خارج التغطية” السياسي الإمارتي بقوله: “فعلا انك حماااار”.