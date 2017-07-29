صرح رئيس جمهورية إنه على استعداد للاستقالة من منصبه والتوجه إلى المسجد ليشارك في حمايته.

 

وقال قاديروف «مستعد للاستقالة والتطوع لآخر حياته في صفوف المنظمات التي تتكفل بحماية هذا المكان المقدس لكافة ، المسجد الأقصى»، بحسب صحيفة إزفيستيا الروسية.

 

ودعا إلى تسليم المسجد الأقصى للأردن، وقال إن إجراءات الاحتلال من شأنها أن تدفع من وصفهم بـ «المتهورين» لإشعال الصراع في المنطقة.