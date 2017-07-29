صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف إنه على استعداد للاستقالة من منصبه والتوجه إلى المسجد الأقصى ليشارك في حمايته.

وقال قاديروف «مستعد للاستقالة والتطوع لآخر حياته في صفوف المنظمات التي تتكفل بحماية هذا المكان المقدس لكافة المسلمين، المسجد الأقصى»، بحسب صحيفة إزفيستيا الروسية.

ودعا إلى تسليم المسجد الأقصى للأردن، وقال إن إجراءات الاحتلال من شأنها أن تدفع من وصفهم بـ «المتهورين» لإشعال الصراع في المنطقة.