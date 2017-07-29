صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف إنه على استعداد للاستقالة من منصبه والتوجه إلى المسجد الأقصى ليشارك في حمايته.
وقال قاديروف «مستعد للاستقالة والتطوع لآخر حياته في صفوف المنظمات التي تتكفل بحماية هذا المكان المقدس لكافة المسلمين، المسجد الأقصى»، بحسب صحيفة إزفيستيا الروسية.
ودعا إلى تسليم المسجد الأقصى للأردن، وقال إن إجراءات الاحتلال من شأنها أن تدفع من وصفهم بـ «المتهورين» لإشعال الصراع في المنطقة.
تعليق واحد علي “رئيس الشيشان يحرج الزعماء العرب: مستعد للاستقالة والذهاب إلى المسجد الأقصى لحمايته”
المسجد الاقصى طاهر لايقبل المخنثين ولا المناجيس ولا المشبوهين ….ولا المفعول فيهم