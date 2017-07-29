قال الداعية الكويتي ، إن تصريحات السفير الإماراتيّ في واشنطن ، حول “عَلمَنَة” الحكومات في الشرق الأوسط، يبرهن على أن ليس له علاقة بما تدعيه تلك الدّول من أنّ الدوحة تدعم “الإرهاب”.

 

وأوضح “العلي” في تغريدةٍ له على “تويتر”: تصريح العتيبة واضح ومباشر أنّ حصار قطر لاعلاقة له بما يسمّى “إرهاب”ولا هم يحزنون وإنما لأنها تشكل عائقا لمشروع علمنة تحمله للمنطقة”.

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

 

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال

 

وقال الدّاعية الكويتيّ إن إنقلاب “عبد الفتاح مثال التي صرح بها العتيبة نيابة عن دول الحصار، هي المتطرفة التي تقمع دمويّا أي توجّه سياسي سلمي يتخذ الإسلام مرجعية له”.

 