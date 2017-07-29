قال الداعية الكويتي حامد العلي، إن تصريحات السفير الإماراتيّ في واشنطن يوسف العتيبة، حول “عَلمَنَة” الحكومات العربية في الشرق الأوسط، يبرهن على أن حصار قطر ليس له علاقة بما تدعيه تلك الدّول من أنّ الدوحة تدعم “الإرهاب”.

وأوضح “العلي” في تغريدةٍ له على “تويتر”: تصريح العتيبة واضح ومباشر أنّ حصار قطر لاعلاقة له بما يسمّى “إرهاب”ولا هم يحزنون وإنما لأنها تشكل عائقا لمشروع علمنة تحمله دول الحصار للمنطقة”.

تصريح العتيبة واضح ومباشر أنّ حصار قطر لاعلاقة له بما يسمّى”إرهاب”ولا هم يحزنون وإنما لأنها تشكل عائقا لمشروع علمنة تحمله دول الحصار للمنطقة — حامد العلي (@Hamed_Alali) July 29, 2017

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال

وقال الدّاعية الكويتيّ إن إنقلاب “عبد الفتاح السيسي مثال العلمانية التي صرح بها العتيبة نيابة عن دول الحصار، هي المتطرفة التي تقمع دمويّا أي توجّه سياسي سلمي يتخذ الإسلام مرجعية له”.