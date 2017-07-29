تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يرتدي ساعة يزيد سعرها على 3 ملايين ريال سعودي.

حساب على تويتر يطلق على نفسه “عالم الساعات” نشر الجمعة 28 يوليو/تموز 2017 تغريدة تضمنت صورة للعميد عبد العزيز الفغم الذي تمت ترقيته قبل أسبوع إلى رتبة لواء وهو في وضع الانحناء أمام الملك سلمان بن عبد العزيز وتظهر في يده اليسرى ساعة قالت الصفحة إنها ماركة ريتشارد ميل RM27-02 رافاييل نادال توربيون العالمية وقدرت سعرها بنحو 2,900,000 ريال سعودي.

سعادة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان💚 يرتدي ريتشارد ميل RM27-02 رافاييل نادال توربيون.

سعرها 2,900,000 ريال. pic.twitter.com/ZV7XpuchO4 — عالم الساعات (@SaudiWatches) July 28, 2017

موقع “my watch” المتخصص في الساعات نشر بعض المعلومات عن تلك الساعة التي حظيت باهتمام رواد شبكات التواصل الاجتماعي وأشار إلى أن سعرها يبلغ 758 ألف يورو أي ما يعادل نحو 3 ملايين و34 ألف ريال سعودي.

وما بين مؤيد ومعارض لارتداء حارس خاص ساعة فارهة تساءل مغردون عن قيمة الراتب الذي يتقاضاه من يرتدي تلك الساعة. وفق تقرير نشره موقع “هافنتغون بوست عربي”.

فيما أشار البعض إلى أن الرجل يستحق تلك الساعة الثمينة وأكثر منها طالما أنه يحمي الملك، واعتبره آخرون مشهداً من مشاهد التبذير المبالغ فيه.

يستاهل 4 مليون يكفي انه يحمي أمير المؤمنيين والسنة خادم الحرمين والأقصى حفظه الله — د – ماحي شرارة (@DKingdom70) July 28, 2017

ساعة الملك ارخص بكثير من ساعة الفغم كيف كذا؟!! — بندر العنزي (@bndr_nzi) July 28, 2017

طيب وش مميزاتها وش هذا التبذيرر3 مليون على ساعه — 💚💙 (@qweasdaa) July 29, 2017

تتوقعون كم راتبه🌚 — Nouf (@nt_alnaif1995) July 28, 2017

وكان أمر ملكي قد صدر في 21 يوليو/تموز 2017 بترقية الحارس الشخصي للملك سلمان، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، إلى رتبة لواء بترقية استثنائية.

وظهر الفغم مجدداً كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء استقباله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وخلال هذا الحدث العالمي لفت الفغم أنظار وسائل الإعلام العالمية إذ التقطت له صورة وقد انحنى لربط حذاء العاهل السعودي خلال مراسم الاستقبال لملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

وكان اللواء الفغم حارساً للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لأعوام عدة.

والتحق اللواء الفغم بكلية الملك خالد العسكرية، بداية عام 1410هـ، وتخرج منها بنهاية عام 1412. وعين باللواء الخاص.

ونقلت خدماته إلى الحرس الملكي، بعد دمجه مع اللواء الخاص، كما عمل ضابط الارتباط لموكب الملك عبدالله وحارساً شخصياً.

وكان والده اللواء بداح بن عبدالله بن هايف الفغم، قد عمل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله لأكثر من 30 عاماً.