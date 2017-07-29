كشفت تقارير صحافية أنّ المغنيّة الأمريكية “ريهانا” تعيش أجمل أيام حياتها مع حبيبها رجل الأعمال والملياردير السعودي “حسن جميل” ومن الممكن أن تكون حاملاً.

وكانت ريهانا ظهرت مؤخراً، بإطلالتين مثيرتين للجدل، بعدما بدت بوزنٍ زائد، ما دفع بالبعض الى التأكيد أنّها حامل.

فيما أشارت تقارير عالمية أنّ النجمة الشابة قد لا تكون حاملاً، بل كلّ ما في الأمر أنّها اكتسبت بضعة كيلوهات.

يُذكر أنّه تم الكشف مؤخراً عن علاقة غرامية تجمع المغنية الشهيرة “ريهانا”، ورجل الأعمال والملياردير السعودي “حسن جميل”، ونشرت لهما صور في أوضاعٍ حميمة في إحدى الجزر الإسبانية.