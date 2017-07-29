أكد الدكتور سالم المنهالي، الأكاديمي والمعارض الإماراتي، أن تردي الوضع الاقتصادي بالمملكة رغم وصول ودائعها الاحتياطية من النقد الأجنبي لـ 737 مليار دولار في 2014، سببه الرئيسي قرارات السياسية “الكارثية” بدعم في والدخول بحرب .

 

وقال “المنهالي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “احتياطات #السعودية الدولارية بلغت 493.3 ملياراً وفي 2014 كانت 737 مليار حرب #اليمن ودعم القاتل #السيسي و(الفساد) استنزف المملكة”.

 

وأكد في تغريدة أخرى أن قرارات آل سعود “الكارثية” تقف وراء استنزاف ثروات المملكة: “يدفع السعوديون والمقيمون على أراضي المملكة ضريبة الخيارات السياسية لـ #آل_سعود وهذه المرة سيدفعونها #ضرائب وتخفيضات في الدعم الحكومي” كما ورد نصا بتغريدته.