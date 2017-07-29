أكد الدكتور سالم المنهالي، الأكاديمي والمعارض الإماراتي، أن تردي الوضع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية رغم وصول ودائعها الاحتياطية من النقد الأجنبي لـ 737 مليار دولار في 2014، سببه الرئيسي قرارات آل سعود السياسية “الكارثية” بدعم القاتل السيسي في مصر والدخول بحرب اليمن.

وقال “المنهالي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها “وطن”: “احتياطات #السعودية الدولارية بلغت 493.3 ملياراً وفي 2014 كانت 737 مليار حرب #اليمن ودعم القاتل #السيسي و(الفساد) استنزف المملكة”.

احتياطات #السعودية الدولارية بلغت 493.3 ملياراً وفي 2014 كانت 737 مليار

حرب #اليمن ودعم القاتل #السيسي و(الفساد) استنزف المملكة — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) July 29, 2017

وأكد في تغريدة أخرى أن قرارات آل سعود “الكارثية” تقف وراء استنزاف ثروات المملكة: “يدفع السعوديون والمقيمون على أراضي المملكة ضريبة الخيارات السياسية لـ #آل_سعود وهذه المرة سيدفعونها #ضرائب وتخفيضات في الدعم الحكومي” كما ورد نصا بتغريدته.