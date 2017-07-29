أوردَ موقع santeplusmag عدّة امور لا يعرفها كثيرون عن ، مشدداً على اهميّة اعتناء المرء بصحة جسده بالكامل بشكل عام وبصحته الجنسية بشكل خاص لأن الأخيرة تلعب دوراً كبيراً في حياته.

 

1- مرحلة : يتسبب إنقطاع الطمث بانخفاض لدى المرأة بسبب انخفاض هرمون الاستروجين.

 

2- المستهلكة لمشكلة عدم القدرة على : إن استهلاك هذا النوع من الأدوية يؤثر سلباً على الصحة العامة للإنسان.

 

3- ومضادات الاكتئاب: يؤثر عدد كبير من الأدوية التي يستهلكها الإنسان على نشاطه الجنسي. في الواقع، إن الأدوية المضادة للاكتئاب تقلل من الرغبة الجنسية لدى الإنسان.