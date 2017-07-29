أوردَ موقع santeplusmag عدّة امور لا يعرفها كثيرون عن الصحة الجنسية، مشدداً على اهميّة اعتناء المرء بصحة جسده بالكامل بشكل عام وبصحته الجنسية بشكل خاص لأن الأخيرة تلعب دوراً كبيراً في حياته.

1- مرحلة إنقطاع الطمث: يتسبب إنقطاع الطمث بانخفاض الرغبة الجنسية لدى المرأة بسبب انخفاض هرمون الاستروجين.

2- الأدوية المستهلكة لمشكلة عدم القدرة على الانتصاب: إن استهلاك هذا النوع من الأدوية يؤثر سلباً على الصحة العامة للإنسان.

3- ممارسة الجنس ومضادات الاكتئاب: يؤثر عدد كبير من الأدوية التي يستهلكها الإنسان على نشاطه الجنسي. في الواقع، إن الأدوية المضادة للاكتئاب تقلل من الرغبة الجنسية لدى الإنسان.