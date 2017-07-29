رفض رئيس “مركز الفكر العالمي” بالسعودية، د.محمد البشر، تصريحات السفير الإماراتيّ في واشنطن يوسف العتيبة، حول “عَلمَنَة” الحكومات العربية في الشرق الأوسط، ومنها السعودية.

وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام، في تغريدةٍ له إنّ “السعودية قامت وتأسست على الإسلام، وليس لأحد غير قادتها والمسؤولين فيها أن يتحدث نيابة عنها أو بغير هذه الحقيقة!”.

السعودية قامت وتأسست على الإسلام، وليس لأحد غير قادتها والمسؤولين فيها أن يتحدث نيابة عنها أو بغير هذه الحقيقة!#السعودية_دولة_تحكّم_الشريعة pic.twitter.com/AKZL96uR4H — أ.د. محمد البشر (@m_s_albishr) July 29, 2017

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال