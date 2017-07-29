رفض رئيس “مركز الفكر العالمي” بالسعودية، د.، تصريحات السفير الإماراتيّ في واشنطن ، حول “عَلمَنَة” الحكومات العربية في ، ومنها .

 

وقال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام، في تغريدةٍ له إنّ “السعودية قامت وتأسست على الإسلام، وليس لأحد غير قادتها والمسؤولين فيها أن يتحدث نيابة عنها أو بغير هذه الحقيقة!”.

وكان “العتيبة” قال خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، نشرت السفارة الإماراتية لدى أمريكا مقاطع منها أن الخلاف مع فلسفي أكثر منه دبلوماسي.

 

وأوضح السفير الإماراتي:“إن سألت والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات مستقرة مزدهرة وقوية.”حسبما قال