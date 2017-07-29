أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) السبت، استهداف سفينة حربية إمارتية قبالة سواحل المخا، غربي اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة، إن “القوة البحرية (التابعة لهم) استهدفت بارجة عسكرية إماراتية معادية (في إشارة للتحالف العربي) قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب”.

ونقلت القناة عن العميد محمد علي القادري مدير الكلية البحرية (تتبع وزارة الدفاع بحكومة تحالف “الحوثي وصالح”) ، قوله، إن “السفينة الإماراتية المستهدفة في سواحل المخا كانت قادمة من ميناء عصب (الإريتيري) وتحمل عتاداً عسكرياً”.

ولم يورد القادري مزيدا من التفاصيل، حول عملية الاستهداف.

ولم يتسن التحقق من الحادثة من مصدر مستقل، كما أن “التحالف العربي” لم يعلن حتى حتى الساعة (13.40 ت.غ)، عن تعرض سفينة حربية تابعة له لهجوم قبالة السواحل اليمنية. وفق ما ذكرت الاناضول

وتأتي العملية في الوقت الذي تشهد البلاد تصعيداً عسكرياً في عدد من الجبهات، خصوصاً في جبهة الساحل الغربي لليمن، حيث سيطرت القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف، على أكبر قاعدة عسكرية للحوثيين، الأسبوع الماضي.

وتخضع مدينة المخا لسيطرة القوات الحكومية، لكن “الحوثيين” سبق وأن أعلنوا عن “استهدافهم سفناً إماراتية وفرقاطة سعودية” في سواحل البحر الأحمر، قبالة سواحل المدينة بـ”صواريخ متوسطة وبعيدة المدى”.