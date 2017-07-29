سخرت الإعلامية المصرية والمعارضة البارزة آيات عرابي، من الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر بسبب مهاجمتها النقاب وإنكارها لوجوده بالإسلام، موجهة حديثها للدكتورة الأزهرية بالقول: “آمنة نصير زوجة إمام الشيعة في مصر (الدمرداش العقالي) تتحدث عن النقاب”.. حسب قولها.

وقالت آيات عرابي في منشور دونته عبر نافذتها الشخصية بموقع التواصل “فيس بوك” رصده (وطن): “آية الله آمنة نصير المرجعية الشيعية : النقاب ليس فضلا ولا فرضا وهو عادة يهودية !! امنة نصير زوجة امام الشيعة في مصر (الدمرداش العقالي) تتحدث عن النقاب”

واختتمت الإعلامية المصرية وصلة هجومها ضد الدكتورة الأزهرية المعروفة بفتاويها المثيرة للجدل دائما: “يا مدام (عوووو) اتركي الاسلام لأهله ووفري فتاويك لأهلك الشيعة, عسى أن يتوب الله بك عليهم فيعودوا للاسلام 😂😂😂” كما ورد بنص التدوينة.

وكانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، قالت أمس، الجمعة، إن النقاب ليس فرضا في الإسلام ولا فضيلة ولا مطلوبا ولا مندوباً.وفق قولها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «عما يتساءلون» المذاع على فضائية «LTC»، أن النقاب كان منتشراً في الجزيرة العربية قبل الإسلام بين القبائل العربية واليهودية والإسلام لم يفرضه أو يرفضه.

وكانت “نصير” قالت سابقاً أنّ النقاب “عادة يهوديّة قديمة”.

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