شكر الداعية السعودي الشهير محمد العريفي, الملك سلمان بن عبد العزيز على ما بذله من جهود قام بها من مدينة “طنجة” المغربية الذي يقضي فيها اجازته الخاصة نصرة للمسجد الاقصى.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لقبة الصخرة (على اعتبارها المسجد الأقصى) والملك سلمان:” المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته وجمع المسلمين وأعزهم”.

المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين

شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته

وجمع المسلمين وأعزهم pic.twitter.com/GNYnYhoOVi — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) July 27, 2017

تغريدة “العريفي” فتحت أبواب جهنم عليه، حيث رد المغردون بهجوم عنيف، مؤكدين بأن تحول لمجرد “طبل” معربين عن ندمهم لكونهم وثقوا به سابقا، معتبرين ما يقوم به بأنه لا يخرج عن كونه تملقا لحكام سفهاء.

حسبي الله ونعم الوكيل في علماء السلاطين

لا أحد عمل للأقصى شيء سوى المرابطين — آلاء أبو حسان/ غزة (@kaala1247) July 27, 2017

كل يوم تصغر اكثر يا شيخ عريفي

تتملق حكاما سفهاء

وفِي طريقهم لهدم ما بقي من اوطان الأمة

وانت تعلم ذلك يقينا اقولها لك وانا اشعر بالأسى بحق — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) July 27, 2017

لا احد عمل شي سوى الشعب الفلسطيني يحمون عرض الامة وشرفها يدافعوعن قبلة المسلمين الأقصى بينما ملكك سلمان زق يستمتع في المغرب..🙄🙄 — 🇸🇦🇩🇿lamya (@Lamyachikhe) July 27, 2017

مليكك كان عم يرابط بإجازته بالمغرب — سمير (@songa_younga) July 27, 2017

على الأقل ليكن موقفك مثل بعض المشايخ والعلماء من لم يستطع منهم أن يتحمل الإملاءات الكاذبه فاعتذر لمتابعيه وأغلق حسابه وغادر — مشاعل🇶🇦Qatar (@mm__ss55) July 27, 2017

وكان الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس الخميس، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أزالت في وقت متأخر من مساء الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية

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