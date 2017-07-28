شكر الداعية السعودي الشهير , بن عبد العزيز على ما بذله من جهود قام بها من مدينة “طنجة” المغربية الذي يقضي فيها اجازته الخاصة نصرة للمسجد .

 

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لقبة الصخرة (على اعتبارها )  والملك سلمان:” أول القبلتين وثالث المسجدين شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته وجمع المسلمين وأعزهم”.

 

تغريدة “العريفي” فتحت أبواب جهنم عليه، حيث رد المغردون بهجوم عنيف، مؤكدين بأن تحول لمجرد “طبل” معربين عن ندمهم لكونهم وثقوا به سابقا، معتبرين ما يقوم به بأنه لا يخرج عن كونه تملقا لحكام سفهاء.

وكان الديوان الملكي السعودي, قد نسب  قرار الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

 

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

 

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء “واس” أمس الخميس، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

 

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أزالت في وقت متأخر من مساء الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية

 

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