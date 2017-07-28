شكر الداعية السعودي الشهير محمد العريفي, الملك سلمان بن عبد العزيز على ما بذله من جهود قام بها من مدينة “طنجة” المغربية الذي يقضي فيها اجازته الخاصة نصرة للمسجد الاقصى.
وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لقبة الصخرة (على اعتبارها المسجد الأقصى) والملك سلمان:” المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته وجمع المسلمين وأعزهم”.
المسجد الأقصى أول القبلتين وثالث المسجدين
شكر الله لخادم الحرمين اهتمامه ومسعاه ولا حرمه أجر ما بذل وجعله بميزان حسناته
وجمع المسلمين وأعزهم pic.twitter.com/GNYnYhoOVi
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) July 27, 2017
تغريدة “العريفي” فتحت أبواب جهنم عليه، حيث رد المغردون بهجوم عنيف، مؤكدين بأن تحول لمجرد “طبل” معربين عن ندمهم لكونهم وثقوا به سابقا، معتبرين ما يقوم به بأنه لا يخرج عن كونه تملقا لحكام سفهاء.
حسبي الله ونعم الوكيل في علماء السلاطين
لا أحد عمل للأقصى شيء سوى المرابطين
— آلاء أبو حسان/ غزة (@kaala1247) July 27, 2017
كل يوم تصغر اكثر يا شيخ عريفي
تتملق حكاما سفهاء
وفِي طريقهم لهدم ما بقي من اوطان الأمة
وانت تعلم ذلك يقينا
اقولها لك وانا اشعر بالأسى بحق
— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) July 27, 2017
” إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا "
( النساء 145)
— #منشورات_مختارة (@me_xeir) July 27, 2017
— Mira🇺🇸🇲🇦🇪🇬🇶🇦 (@mirachah) July 27, 2017
لا احد عمل شي سوى الشعب الفلسطيني يحمون عرض الامة وشرفها يدافعوعن قبلة المسلمين الأقصى بينما ملكك سلمان زق يستمتع في المغرب..🙄🙄
— 🇸🇦🇩🇿lamya (@Lamyachikhe) July 27, 2017
مليكك كان عم يرابط بإجازته بالمغرب
— سمير (@songa_younga) July 27, 2017
على الأقل ليكن موقفك مثل بعض المشايخ والعلماء من لم يستطع منهم أن يتحمل الإملاءات الكاذبه فاعتذر لمتابعيه وأغلق حسابه وغادر
— مشاعل🇶🇦Qatar (@mm__ss55) July 27, 2017
وكان الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أمس الخميس، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أزالت في وقت متأخر من مساء الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية
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3 تعليقات علي “نُشطاء اعتبروه منافقاً .. العريفي صمت عن نصرة الأقصى وحينما انتصر المقدسيون غرّد شاكراً للملك سلمان!”
يا عيبك ما استحيت.
خفت ونافقت السلطان ولم تخشى رب السلطان.
كنا مخدوعين فيك وفي أمثالك.
ولكن المحن تظهر الرجال وانت لست منهم.
وهل ملكك يعي شيئاً عن الاقصى أو أي من هموم المسلمين.
المسامين يُذبحون وتنتهك حرماتهم في كل مكان وملكك الخرفان يعمل اجازة شهرين من مال المسلمين وينفق ملايين الدولارات لشهواته ونزواته.
مادام أنَه هو محطَم البوابات الالكترونية ؟!،فليدع العريفي (ربَه)كي يلغي ويزيل الرقابة الالكترونية عن شعبه وعن بعض الدعاة وبعض أمراء آل سعود؟!،أي تغريد خارج النص من أي سعودي كان ومهما كانت درجته فإنَ السجن متقلبه ومشواه؟!،غريب أهل الحجاز أنفاسهم و همساتهم تمر صباح مساء على البوابات الالكترونية العاملة على مدار الساعة والمسخر لها جيش الكتروني عظيم فلا يملكون لذلك حيلة ولا ملجأ يلجؤون إليه كي يفلتوا منها؟!،لكن في نفس الوقت للبوابا ت الالكترونية لغيرهم يحطمون فيفرحون ويشكرون؟!،نظَفوا بيوتكم أوَلا من الأدران العالقة بها فقد(طلعت ريحتكم)؟!.