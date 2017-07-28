دعا الدكتور نايف بن نهار الأستاذ في جامعة قطر، إلى تعزيز العلاقات القطرية – الجزائرية.

وقال “بن نهار” إن علاقة قطر بالجزائر يجب أن تكون أقوى مما هي عليه حاليًا، نقاط الالتقاء بين البلدين كثيرة ومهمة، والجزائر مليئة بالطاقات في جميع المجالات.

علاقة قطر بالجزائر يجب أن تكون أقوى مما هي عليه حاليًا، نقاط الالتقاء بين البلدين كثيرة ومهمة، والجزائر مليئة بالطاقات في جميع المجالات. — د. نايف بن نهار (@binnahar85) ٢٦ يوليو، ٢٠١٧

وفور نشوب الأزمة بين دول الخليج، دعت الجزائر إلى الحوار واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأكد بيان للخارجية الجزائرية أنها “تتابع باهتمام بالغ تدهور العلاقات بين بعض دول الخليج ودول المنطقة، وانعكاساته على وحدة وتضامن العالم العربي”.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان بن سعد سلطان المريخي، قال إن موقف الجزائر من الأزمة الخليجية “مشرف”، ويمكنها أن تؤدي دور وسيط في الملف.

جاء ذلك في تصريحات لـ”المريخي”، عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بالعاصمة الجزائرية خلال زيارة مفاجئة إلى البلاد منتصف حزيران الماضي.

ومع بداية الحصار على قطر، أرسلت الجزائر شحنة من الإمدادات من الخضر والفواكه إلى قطر لمساعدتها على أزمتها بعد قطع الدول الخليجية للعلاقات الدبلوماسية معها.

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