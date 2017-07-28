بعدما نشرت Voici الفرنسية على غلاقها، صورة حديثة لتوأم النجمين جورج كلوني و زوجته أمل علم الدين، توعد النّجم العالمي بمقاضاة المجلة.

وقال كلوني إن مصوري المجلة “صعدوا فوق سور منزلنا وتسلقوا شجرتنا والتقطوا صوراً بشكل غير قانوني لرضيعينا داخل منزلنا”.

وأضاف في بيان إن مصوري المجلة “سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون. سلامة أطفالنا تتطلب ذلك”.

ونشرت مجلة فواسي الجمعة صوراً لأمل وجورج كلوني بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران في حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلوني قرب بحيرة كومو في إيطاليا.

ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.