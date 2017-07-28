قال الكاتب السياسي المصري عمرو عبد الهادي، ان مطلب دول الحصار بإغلاق قناة الجزيرة القطرية، الذي ورد في ما تُسمّى بقائمة المطالب، اتضح أنه مطلب اسرائيلي بعد أن هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو بإغلاق القناة.

واعتبر أنه اتضح ان مطلب اغلاق الجزيرة “مطلب اسرائيلي” وضع باسم دول الحصار نظرا لعلاقة الاخوة و الشراكة بينهم.كما ذكر في تغريدةٍ له على “تويتر”

نتنياهو يعلن العمل على اغلاق قناة الجزيرة

اتضح ان مطلب اغلاق الجزيرة مطلب اسرائيلي و وضع باسم دول الحصار نظرا لعلاقة الاخوة و الشراكة بينهم pic.twitter.com/PS07DqoJbH — عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) ٢٧ يوليو، ٢٠١٧

وقال “نتنياهو” إنه سيعمل على طرد قناة الجزيرة من “إسرائيل”، متهما القناة بالتحريض على العنف في قضية المسجد الأقصى.

وأضاف نتنياهو في صفحته الشخصية بـفيسبوك أنه توجه أكثر من مرة للجهات القانونية من أجل العمل على إغلاق مكتب القناة في القدس.

كما أكد أنه لم يكن ذلك متاحا بسبب تفسيرات القانون، وأنه سيعمل على تشريع القوانين اللازمة لطرد القناة من إسرائيل.

واستنكرت الجزيرة نلك الاتهامات الجزافية والتصريحات العدائية وترى أنها جزء من الحملة التي تتعرض لها الشبكة حاليا والتي وصلت حد المطالبة بإغلاقها بشكل كامل من قبل دول الحصار المفروض على قطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وأكدت الجزيرة أنها ستتابع تطورات الأمر، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة، وسوف تستمر الشبكة في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأحداث بمهنية وموضوعية ووفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها هيئات دولية معنية بذلك، مثل هيئة البث البريطانية (أوفكوم).

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد في 12 يونيو/حزيران 2017 اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض وذلك في محاولة لاستغلال الحملة الإعلامية على قطر من دول خليجية إضافة إلى مصر، وإغلاق دول مثل السعودية والأردن مكاتب الجزيرة في عاصمتيهما.

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