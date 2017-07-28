حاول لص أردني في الصين سرقة متجر للألماس في هونغ كونغ، بعد أن قام بالاعتداء على موظف المتجر وضربه.

وأقدم اللص بعد ذلك على فتح الخزنة لسرقة المال، لكن صفارات الإنذار التي عملت على الفور، دفعت رجال الشرطة للحضور بسرعة وإلقاء القبض على اللص الذي ارتبك وحاول الاختباء، لكن دون جدوى.

وخلال عملية السرقة، قام اللص الأردني بابتلاع 9 أحجار من الألماس بقيمة 6 ملايين دولار، كما عثرت الشرطة على 8 أحجار أخرى من الألماس في جيبه، بلغت قيمتها 89 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وذكرت شينخوا، أن اللص سائح أردني الجنسية تم إلقاء القبض عليه بعد محاولة السرقة الفاشلة وتم أخذه إلى المستشفى.

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