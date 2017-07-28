فيما يمكن اعتبارها رسالة موجهة للمغرب، أطلق الجيش الجزائري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من حدوده مع المغرب.

ووفقا لما نقلته صحيفة “المساء” المغربية، لليوم الجمعة، فإن المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر تشهد استنفارا كبيرا، وذلك بسبب نقل الجيش الجزائري معداته وآلياته الثقيلة قرب الحدود المشتركة.

وأوضحت الصحيفة أن المرحلة الأولى من التدريبات والمناورات بدأت باستخدام الذخيرة الحية، في خطوة قال جنرالات الجيش الجزائري إنها لتدريب القوات على أعمال قتالية تحاكي الواقع ضد عدو مفترض من المنطقة، واختبار جاهزية الجنود القتالية.

وأضافت الصحيفة أن الوحدات العسكرية المختلفة تتلقى التدرب على الأعمال القتالية والضربات المركزة للطيران بهدف “إيقاف تقدم القوات المعادية والتصدي لقواتها الجوية، وتعزيز دفاعات الجيش، وخلق الظروف المناسبة للزج بالقوات الجزائرية في الهجوم المضاد لاحقا، مرورا بجميع مراحل الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المشاركة”.

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