سخر الدكتور فيصل القاسم الإعلامي السوري المعروف والمعارض البارز، من بيان الديوان الملكي السعودي الأخير، الذي نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي، أول أمس، إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وقال “القاسم” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الشهير “تويتر” رصدتها (وطن): “الحكام العرب البواسل أعادوا فتح الأقصى أثناء عطلتهم الصيفية، فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا روما واستعادوا الأندلس.”

الحكام العرب البواسل أعادوا فتح الأقصى أثناء عطلتهم الصيفية، فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا روما واستعادوا الأندلس.

مزموط زيكو الخامس — فيصل القاسم (@kasimf) July 28, 2017

وتابع “جهات عربية كثيرة تعزو انتصار الأقصى إلى نفسها، مع أن تلك الجهات لم تتجرأ أصلاً على إدانة إغلاق الأقصى، فكيف تتجرأ على إجبار إسرائيل على فتحه”

جهات عربية كثيرة تعزو انتصار الأقصى إلى نفسها، مع أن تلك الجهات لم تتجرأ أصلاً على إدانة إغلاق الأقصى، فكيف… https://t.co/BRbGwVX8qh — فيصل القاسم (@kasimf) July 28, 2017

وفي السياق ذاته نقل “القاسم” عن أحد النشطاء في تغريدة سابقة ما نصه: “من فكاهات حكام العرب أنهم أعادوا فتح الأقصى وهم في الإستجمام فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا كل مساجد العالم.”

من فكاهات حكام العرب أنهم أعادوا فتح الأقصى وهم في الإستجمام فكيف لو كانوا على رأس الجيوش لفتحوا كل مساجد العالم.

محمد جمال سلامة — فيصل القاسم (@kasimf) July 28, 2017

وكان بيان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

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وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي جاء فيه أن الملك سلمان “المستجم” الان على شواطئ طنجة, أجرى على مدار الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم لحل أزمة المسجد الأقصى. حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، كانت قد أزالت في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية.

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