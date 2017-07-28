تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد خادمة تقوم بتجهيز الأغراض المسروقة من منزل كفيلها الكويتي وتسلمها لصديقتها الآسيوية في الصباح.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الخادمة وهي تسلم صديقاتها التي ظلت تنظرها خارج المنزل الأغراض التي سرقتها من كفيلها، وراحت الخادمة تسلم الأخير العديد من الأكياس.

وبحسب صحيفة “الوطن” الكويتية، فإن الخادمة سرقت منزل كفيلها وقامت بتجهيز الأغراض المسروقة وانتظرت للصباح حتى يكون أهل البيت نائمون أو في العمل؛ لتسلم المسروقات إلى صديقتها لكي تبيعها.

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