تفاجأ الإعلامي مصطفى الأغا بعد نشره صورة لوالده، بتعرض الصورة للسخرية من بعض المتابعين ما تسبب في انزعاجه وغضبه.

وارفق الأغا الصورة بتعليق قال فيه: “عبر حسابه وعلق عليها قائلا: “مهما قلت فلن تفيك الكلمات حقك.. والدي الغالي شكرًا لكل لحظة حب وحرص ورعاية. فمنك تعلمنا ولا زلنا نتعلم كيف نواجه الحياة ونعيشها”.

وبعد تعرض الصورة للسخرية نشر الأغا تعليقًا آخر وكتب: “تضع صورة والدك في وسائل التواصل لتشكره على ما قدم وتدعو له بطول العمر فيأتي “وضيع” ويعلق ناعقًا بكلمات تافهة. فهل هذا هو التواصل الاجتماعي؟”.

وقام الأغا بتصوير فيديو له وقال فيه: “لكل من يحمل جوال، ويغرد على مواقع التواصل الاجتماعي أقول له اتق الله”.

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