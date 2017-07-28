من باحات المسجد الاقصى المبارك، ردّ الشبان المقدسيون الذين تحقق على أيديهم انتصار الأقصى، على بعض الزعماء العرب الذين تبنوا الانتصار، ونسبوه الى أنفسهم.

فقد أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، الجمعة، هتافات حشدٍ من الشبان الفلسطينيين، الذين دخلوا المسجد المبارك، بعد إجبار سلطات الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم وفتح أبواب الاقصى كاملة.

وهتف الشبان ضد الزعماء بعبارات من قبيل: “تفو ع الزعما العربية”.

وكانت بعض الدول العربية قالت إن اتصالات وضغوط ملوكها ورؤسائها قادت إلى إعادة فتح المسجد الأقصى وإزالة البوابات والأجهزة الالكترونية من أبوابه.

وأفادت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، مساء الجمعة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت فتح جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين ووقف تحديد الأعمار.

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