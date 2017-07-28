على طريقة رمي الصحفي العراقي منتظر الزيدي حذاءه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن، أقدم شاب على رمي وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، بحذائه، خلال مهرجان نظمه الجمعة، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تحضيرا للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأثناء إلقائه كلمة أمام حشد من مؤيدي الحزب، تفاجأ ولد أجاي بفردة حذاء علت رأسه ساعدت في أن يتدارك إصابته بأخرى.

وسرعان ما هرع عدد من الأشخاص نحو الشاب الذي قذف الوزير بفردتي حذائه لإمساكه وتسليمه إلى رجال الأمن.

وحاول الوزير إبداء عدم اكتراثه بالحادثة وتابع إلقاء كلمته حتى خلال ردة فعله السريعة التي استطاع من خلالها تجنب الحذاء.