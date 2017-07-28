قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب ليس فرضا في الإسلام ولا فضيلة ولا مطلوبا ولا مندوباً.وفق قولها
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «عما يتساءلون» المذاع على فضائية «LTC»، أن النقاب كان منتشراً في الجزيرة العربية قبل الإسلام بين القبائل العربية واليهودية والإسلام لم يفرضه أو يرفضه.
وكانت “نصير” قالت سابقاً أنّ النقاب “عادة يهوديّة قديمة”.
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4 تعليقات علي “فيديو| آمنة نصير تعود للجدل وتهاجم النقاب: “ليس فرضاً ولا فضيلة .. وليس من الدين”!”
ولباسك الداخلي ..فرض أم فضيلة….يا عجوز الشر والشرور
اصبحت كل عاهره في مصر الازهر الازعر تفتي وتشرع في الدين وذلك من خلا خطة تشويه وشرذمة التشريع الاسلامي مثل هذه الشمطاء التي تشوه الحقائق الشرعيه الثابثه المنصوص عليها بالقران الكريم وبالسنة المطهره وهى تتقمص الشريعه الاسلاميه وهى ليست بافضل من الهام شاهين وسما المصري ويسرى وغيرهن من عواهر مصر وهن يجددن بالدين وفقا لنظرة ابن اليهوديه الخسيس السيسي
لما يقول الله و الرسول أنتي تخرسي
وماذا عن الاية التي بصورة الاخزاب يا استاذة امينة القران..
ما تفسيرها وما سبب نزولها وماذا فعلت التساء بعد نزولها…
وكذلك الحال بالنسبة للخمار..فهو ايضا ذكر في صورة اخرى.
داي ان المسلم مخير..
ولكن لم يرد اي دلبل على جواز التبرج..
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