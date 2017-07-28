قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب ليس فرضا في الإسلام ولا فضيلة ولا مطلوبا ولا مندوباً.وفق قولها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «عما يتساءلون» المذاع على فضائية «LTC»، أن النقاب كان منتشراً في الجزيرة العربية قبل الإسلام بين القبائل العربية واليهودية والإسلام لم يفرضه أو يرفضه.

وكانت “نصير” قالت سابقاً أنّ النقاب “عادة يهوديّة قديمة”.

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