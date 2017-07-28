في تغير جديد في مواقفه المتناقضة دوما، أوصى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق بمناصرة أميرهم الشيخ ، داعيا إياهم لعدم الخروج عليه، كما كان يدعوا منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران/يونيو الماضي.

 

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه للشعب القطري:” فكروا في ما اقول جيدا…لا اوصيكم بالخروج على تميم فأنا امضيت عمري حافظا للامن ولا ازال مقتنعا بهذا المبدأ..لكن اوصيكم بمناصرته”.

من جانبهم، سخر المغردون من تدوينة “خلفان”، مطالبين إياه بعدم الجلوس مع رجل الاعمال الإماراتي وان يقلل من المشروبات الروحية، في حين أكد البعض بأنهم لم يطلبوا منه النصيحة وأن يهتم بشؤون بلاده فقط.

يشار إلى أن ضاحي خلفان لم يتوانَ ساعة عن مهاجمة وأميرها تميم بن حمد آل ثاني ووالده حمد آل ثاني منذ اندلاع الأزمة بين والدوحة، في حين جعل حسابه في تويتر منبرا للتحريض على وإشادة بدول الحصار.

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