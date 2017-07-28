في تغير جديد في مواقفه المتناقضة دوما، أوصى نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان الشعب القطري بمناصرة أميرهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعيا إياهم لعدم الخروج عليه، كما كان يدعوا منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران/يونيو الماضي.

وقال “خلفان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه للشعب القطري:” فكروا في ما اقول جيدا…لا اوصيكم بالخروج على تميم فأنا امضيت عمري حافظا للامن ولا ازال مقتنعا بهذا المبدأ..لكن اوصيكم بمناصرته”.

فكروا في ما اقول جيدا…لا اوصيكم بالخروج على تميم فأنا امضيت عمري حافظا للامن ولا ازال مقتنعا بهذا المبدأ..لكن اوصيكم بمناصرته — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

من جانبهم، سخر المغردون من تدوينة “خلفان”، مطالبين إياه بعدم الجلوس مع رجل الاعمال الإماراتي خلف الحبتور وان يقلل من المشروبات الروحية، في حين أكد البعض بأنهم لم يطلبوا منه النصيحة وأن يهتم بشؤون بلاده فقط.

وانت شاكو ؟ من طلب منك النصيحه ،،،، — الأصيلة الخليجية (@Almusk12) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

ههههه ومن انت حتي توصي او لا توصي 🌑😂👇🏽👋🏽 — ولد سبها (@elhouni87) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

الامن معاكم مو مقبول والعلاقه مو مقبوله ووجيهكم مانبي نشوفها

يعني خلك مع حمارتك 😂 — هذا_انا (@prince_1ana) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

ياخي انت نكته او سكران 😅😅😅😅 — rassed qatar (@r_qtr_qatar) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

يشار إلى أن ضاحي خلفان لم يتوانَ ساعة عن مهاجمة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني ووالده حمد آل ثاني منذ اندلاع الأزمة بين دول الحصار والدوحة، في حين جعل حسابه في تويتر منبرا للتحريض على قطر وإشادة بدول الحصار.

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