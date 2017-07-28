حصلت الفتاة البرازيلية “لوانا توريس” التي تبلغ من العمر (27 عامًا)، على لقب أجمل قائدة مروحية على الإطلاق، بعد انتشار صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت “لوانا”، اكتشاف العالم من خلال السفر بمروحيتها الخاصة، حيث سافرت 28 بلدًا حتى الآن من خلال مروحيتين الأولى من نوع Robinson R22 والثانية Robinson R44.

وتعلمت “لوانا” من شقيقها الكثير عن قيادة الطائرات لأن هو أيضا كان قائدًا للمروحيات.

يذكر أن “لوانا” درست العلوم الاقتصادية ولكنها لا تعمل في هذا المجال حاليا لأنها بعد التخرج درست في كلية الطيران لتحقق حلمها.

Also published on Medium.