تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لوسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، يدعو فيه الشعب الإماراتي لمقاطعة قطر وأهلها بحجة (دعم الدولة وتأييد موقفها)، في دعوة صريحة لقطع الأرحام استنكرها عدد كبير من النشطاء في هجوم حاد على الداعية المجنس.

ويظهر الفيديو المتداول وسيم يوسف في وسط جمع من الحضور وهو يخاطبهم بصورة حماسية ويقول: “إذا ما وقفنا مع دولتنا الحين متى نقف، حنا اذا الان ما وقفتوا مع دولتكم بالمقاطعة متى تقفوا .. متى تظهر الموالاة”

وسيم يوسف الخميس يناشدالشعب الاماراتي ويستميت بحثه على قطع الارحام والجمهورمستغرب ومستنكر منه هذا التصرف في ابوظبي 27/7/2017

اللغه دورولتكم pic.twitter.com/zJMvf3Bl3n — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) July 28, 2017

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا على الداعية المجنس إماراتيا، بسبب دعوته المثيرة للجدل لقطع الإرحام وتسييسه للخطاب الديني واستغلاله في دعم موقف أبوظبي ودول الحصار ضد قطر.

حيث علق حساب “دانا عين اخواها” والذي نشر هذا المقطع بالقول: “حسبي الله عليه صدمهم وين كلامك يالكافر عن صلة الرحم والحريه والعبوديه الله يقصف روحك الناس مرسلين الفديو كارهينه”.

حسبي الله عليه صدمهم وين كلامك يالكافر عن صلة الرحم والحريه والعبوديه الله يقصف روحك الناس مرسلين الفديو كارهينه — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) July 28, 2017

بينما غرد حساب “البارونه:ساره آل قطر”: “الله يلعن شيطان العرب ويرينا فيه يوم أسود ويريح العالم من شره”.

الله يلعن شيطان العرب ويرينا فيه يوم أسود ويريح العالم من شره 🙏🏻 — البارونه:ساره آل قطر (@sarahqa_vip) July 28, 2017

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وقال “AbdullaYAlmohannadi”: “هذا هو التحريض على الشعب القطري زيارة المجالس والتحريض ع المقاطعه وعدم التعاطف وهو مجنس ويشرح لمواطنين وين المواطنيين الشرفاء يشرحون لهم”

هذا هو التحريض على الشعب القطري زيارة المجالس والتحريض ع المقاطعه وعدم التعاطف وهو مجنس ويشرح لمواطنين وين المواطنيين الشرفاء يشرحون لهم — AbdullaYAlmohannadi (@ayalmohannadi) July 28, 2017

وذكر حساب “Flashqtr”: “الله يلعنه دنيا و اخره بس اللي عجبني في كلامه اذا ماوقفنا مع الدوله متى بنوقف هذا على باطل و يقول وقف سمعت يافلان استح يا اجتماعي”

الله يلعنه دنيا و اخره

بس اللي عجبني في كلامه

اذا ماوقفنا مع الدوله متى بنوقف

هذا على باطل و يقول وقف

سمعت يافلان 😊 استح يا اجتماعي — Flashqtr❤️🇶🇦❤️ (@Flashqtr1) July 28, 2017

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