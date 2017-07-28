تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لوسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، يدعو فيه الشعب الإماراتي لمقاطعة قطر وأهلها بحجة (دعم الدولة وتأييد موقفها)، في دعوة صريحة لقطع الأرحام استنكرها عدد كبير من النشطاء في هجوم حاد على الداعية المجنس.
ويظهر الفيديو المتداول وسيم يوسف في وسط جمع من الحضور وهو يخاطبهم بصورة حماسية ويقول: “إذا ما وقفنا مع دولتنا الحين متى نقف، حنا اذا الان ما وقفتوا مع دولتكم بالمقاطعة متى تقفوا .. متى تظهر الموالاة”
وسيم يوسف الخميس يناشدالشعب الاماراتي ويستميت بحثه على قطع الارحام والجمهورمستغرب ومستنكر منه هذا التصرف في ابوظبي 27/7/2017
اللغه دورولتكم pic.twitter.com/zJMvf3Bl3n
— (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) July 28, 2017
وشن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا على الداعية المجنس إماراتيا، بسبب دعوته المثيرة للجدل لقطع الإرحام وتسييسه للخطاب الديني واستغلاله في دعم موقف أبوظبي ودول الحصار ضد قطر.
حيث علق حساب “دانا عين اخواها” والذي نشر هذا المقطع بالقول: “حسبي الله عليه صدمهم وين كلامك يالكافر عن صلة الرحم والحريه والعبوديه الله يقصف روحك الناس مرسلين الفديو كارهينه”.
حسبي الله عليه صدمهم وين كلامك يالكافر عن صلة الرحم والحريه والعبوديه الله يقصف روحك الناس مرسلين الفديو كارهينه
— (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) July 28, 2017
بينما غرد حساب “البارونه:ساره آل قطر”: “الله يلعن شيطان العرب ويرينا فيه يوم أسود ويريح العالم من شره”.
الله يلعن شيطان العرب ويرينا فيه يوم أسود ويريح العالم من شره 🙏🏻
— البارونه:ساره آل قطر (@sarahqa_vip) July 28, 2017
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وقال “AbdullaYAlmohannadi”: “هذا هو التحريض على الشعب القطري زيارة المجالس والتحريض ع المقاطعه وعدم التعاطف وهو مجنس ويشرح لمواطنين وين المواطنيين الشرفاء يشرحون لهم”
هذا هو التحريض على الشعب القطري زيارة المجالس والتحريض ع المقاطعه وعدم التعاطف وهو مجنس ويشرح لمواطنين وين المواطنيين الشرفاء يشرحون لهم
— AbdullaYAlmohannadi (@ayalmohannadi) July 28, 2017
وذكر حساب “Flashqtr”: “الله يلعنه دنيا و اخره بس اللي عجبني في كلامه اذا ماوقفنا مع الدوله متى بنوقف هذا على باطل و يقول وقف سمعت يافلان استح يا اجتماعي”
الله يلعنه دنيا و اخره
بس اللي عجبني في كلامه
اذا ماوقفنا مع الدوله متى بنوقف
هذا على باطل و يقول وقف
سمعت يافلان 😊 استح يا اجتماعي
— Flashqtr❤️🇶🇦❤️ (@Flashqtr1) July 28, 2017
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2 تعليقات علي ““شاهد” من قلب الإمارات.. وسيم يوسف يدعو لقطع الأرحام مع القطريين.. ونشطاء: “لعن الله شيطان العرب””
لا أدري لماذا تهتمون بهذا النكرة؟؟
لا يعرفه أو يستمع الى كلامه سوى حفنة من الانتهازيين كما في الصورة الذين ينتظرون رواتبهم آخر الشهر من غير عمل
أنا زرت مسجد زايد أكثر من مرة يوم الجمعة…كم عدد المصلين فيه؟؟
الصف الأول ونصف الثاني عيال زايد وأذنابهم
أربعة الى ستة صفوف خلفهم من الهنود والبنغال الذين لا يفهمون العربية…
وغير الجمعة المسجد قاع صفصف فارغ
ههههههههههههههه
اولا لو لك ولاء يا سفية كان ما تنازلت عن جنسيتك ( الاردنية وهي فخر لآهل الاردن الاشراف النشاما ) طبعا الي انت ما تسوى نعال اين منهم
ثانيا انت لو دفعت لك قطر غدا للعنت ام الامارات
ثالثا اهل الامارات اخواننا واشرف منك حتى يسمعون كلام كلب مثلك يعرفون حقيقتة
رابعا ان خاطبك السفهاء قل سلامن