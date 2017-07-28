تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لوسيم يوسف، الداعية الإماراتي المجنس (الأردني الاصل) إمام وخطيب مسجد الشيخ زايد، يدعو فيه الشعب الإماراتي لمقاطعة وأهلها بحجة (دعم الدولة وتأييد موقفها)، في دعوة صريحة لقطع الأرحام استنكرها عدد كبير من النشطاء في هجوم حاد على الداعية المجنس.

 

ويظهر الفيديو المتداول في وسط جمع من الحضور وهو يخاطبهم بصورة حماسية ويقول: “إذا ما وقفنا مع دولتنا الحين متى نقف، حنا اذا الان ما وقفتوا مع دولتكم بالمقاطعة متى تقفوا .. متى تظهر الموالاة”

 

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا على الداعية المجنس إماراتيا، بسبب دعوته المثيرة للجدل لقطع الإرحام وتسييسه للخطاب الديني واستغلاله في دعم موقف أبوظبي ودول الحصار ضد قطر.

 

حيث علق حساب “دانا عين اخواها” والذي نشر هذا المقطع بالقول: “حسبي الله عليه صدمهم وين كلامك يالكافر عن  صلة الرحم والحريه والعبوديه الله يقصف روحك الناس مرسلين الفديو كارهينه”.

 

بينما غرد حساب “البارونه:ساره آل قطر”: “الله يلعن شيطان العرب ويرينا فيه يوم أسود ويريح العالم من شره”.

 

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وقال “AbdullaYAlmohannadi”: “هذا هو التحريض على زيارة المجالس والتحريض ع المقاطعه وعدم التعاطف وهو مجنس ويشرح لمواطنين وين المواطنيين الشرفاء يشرحون لهم”

 

وذكر حساب “Flashqtr”: “الله يلعنه دنيا و اخره بس اللي عجبني في كلامه اذا ماوقفنا مع الدوله متى بنوقف هذا على باطل و يقول وقف سمعت يافلان استح يا اجتماعي”

 

 

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