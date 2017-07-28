تزامناً مع الإنتصار الذي حققه المقدسيون، على حكومة الإحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، حاولت دولٌ عربية ركوب موجة الإنتصار ونسبه الى زعاماتها الذين صمتوا طيلة اسبوعين كان الاقصى فيها مغلقاً، وصلّى الفلسطينيون صلواتهم في الشوارع، واشتبكوا مع سلطات الإحتلال دفاعاً عن المسجد فقدّموا الشهداء والجرحى والمعتقلين في سبيل ذلك.

فقد ادّعت صحيفة “الرياض” السعودية أن “الملك سلمان أجرى اتصالات على أرفع المستويات بالعديد من زعماء دول العالم وعلى رأسها حكومة الولايات المتحدة وتكللت بالنجاح وبالشكل الذي يعيد الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم”.

وفي الأردنّ، أشاد أردنيون بما أسموه “شجاعة الملك عبدالله الثاني في إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى”.

أما انصار حركة فتح والسلطة الفلسطينية، فقد نسبوا الانتصار الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وامام جميع هذه الأطراف وغيرها التي ادّعت أنها السبب في الانتصار الذي وصل اليه المقدسيون، تساءل مغرّدون بسخرية: “هل كان أهلُ القدس في سياحة إلى جزر الهونولولو؟؟”.

مقدّمة برنامج “الحصاد” على قناة الجزيرة، عرّت هؤلاء، وكان للمذيع جمال ريان هذه الكلمات ..

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