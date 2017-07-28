أعلنت الشرطة الألمانية أن مرتكب الاعتداء بالسكين في العاصمة هامبورغ والذي راح ضحيته شخص وأصيب ستة أشخاص بجروح “بعضهم بحالة الخطر”، من مواليد الإمارات العربية المتحدة، نافية بذلك تقرير إعلامي أنه من مواليد السعودية.

وفي وقت سابق، نفت الشرطة في هامبورغ تقريراً صحفياً ذكر أن الرجل فلسطيني.

وكانت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية ذكرت اليوم الجمعة أن الجاني فلسطيني ولد في المملكة العربية السعودية عام 1991.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل جاء إلى ألمانيا كلاجئ وتمكن من الحصول على وظيفة بسيطة في هامبورج، مشيرة إلى أنه كان يرتدي زياً دينياً عند ارتكابه الجريمة.

ونقلت الصحيفة عن أحد خبراء الأمن قوله: “حتى وإن لم يتضح الباعث على الحادث بصورة تامة، إلا أن علينا كما هو واضح أن نعتبر أن الحادث هجوم إرهابي”.

ولم تدل المتحدثة باسم الشرطة بمزيد من المعلومات ، مشيرة إلى أن معلومات أخرى ستصدر لاحقاً عن الحادث.

وقال اثنان من الشهود في مكان الحادث لوسائل الإعلام أن المهاجم صرخ “الله أكبر”.

وكانت الشهادة الأولى ذكرها أحدهم لصحيفة “بيلد” والثانية من إحدى زبائن السوبر ماركت، كانت حاضرة وقت الهجوم، كما نقلت قناة “ان تي في” الإخبارية.

وأضافت المرأة “رفع يديه وصرخ الله أكبر” مؤكدة أنها كادت “تموت من الخوف” أثناء الهجوم عندما شاهدت المهاجم يحمل سكيناً طويلاً جداً. لكن الشرطة في هامبورغ لم تؤكد هذه العناصر في أقوال بعض الشهود بعد.

Also published on Medium.