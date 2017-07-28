وجه أحد العسكريين السعوديين رسالة قوية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبعض الأمراء الذين يتعاطفون معه في “تويتر” مهاجما خطة “ابن سلمان” 2030.

وقال المجند السعودي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”: “ما نبي أحد يدعيلنا إحنا يا أخي..كفاية مجاملات وكذب على العسكر”.

وأضاف مهاجما الامراء الذين يتعاطفون معهم قائلا: “يجيني أمير يفلسف جالس ببيته (عفوا قصره) وبين خدمه ويغرد والله مساكي العسكر ويستاهلون كل خير”، مؤكدا بان هذا يتم في تويتر فقط وبلا أحد يتحرك بشكل عملي لإخراجهم من حالتهم.

وتابع قائلا: “أنا من ناحيتي كعسكري بتف (أبصق) في وجه كل واحد يدعيلي وما أبي واحد يدعيلي..أنا أبي راتبي يرجعلي كامل وبدلاتي ترجعلي كلها وأبغى راتبي ينزل بالهجري وأبغى راتبي يرجعلي”.

وهاجم “المجند” مشروع “أبن سلمان” 2030 قائلا: “مشروع 2030 ونادي الإبل (وهو الذي صدر أمرا ملكيا بإنشائه مؤخرا) كلهم تحت نعلي، ما يهمني عيشتي وعيشة عيالي ويهمني بيت أسكن فيه بوطن مساحته مليونين كم مربع”.

يشار إلى انه ومع تحويل رواتب الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين إلى حساباتهم في البنوك، تفاجأ العسكريون بقيام السلطات بخصم بدل الإرهاب تحت مبرر الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة في إطار عجز كبير في الموازنة.

وأطلق مغردون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغ #خصم_بدل_الارهاب_علي_العسكري، تصدر “الترند” السعودي، حيث استنكروا فيه هذا الفعل، مؤكدين بأنها خصومات ظالمة ستدفع الشباب لعدم الإقدام على الانضمام للجيش وان ما يتعرضون له خذلان لهم.

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