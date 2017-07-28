تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتى فلسطيني وهو يصفع أحد الجنود الإسرائيليين على “قفاه”، وذلك بعد دخول المرابطين إلى ساحات المسجد الأقصى على إثر إزالة إسرائيل للبوابات الإلكترونية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فبينما دخل المرابطون إلى ساحات المسجد مكبرين وهاتفين وفي ظل تواجد مكثف لجنود الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى حتى غافل احد الفتية جنديا وقام بصفعه على “قفاه” ويمضي هاربا ليقوم الجنود بملاحقته مطلقين قنابل الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد رضخت لمطالب آلاف الفلسطينيين المرابطين في محيط المسجد الأقصى وفتحت باب حطة (أحد أبواب القدس القديمة المطلة على الحرم القدسي) الذي ربطت الهيئات الدينية في القدس الدخول للأقصى بفتحه.

وكان عدد من الحراس دخلوا إلى المسجد لتفقده وفتح الأبواب قبل موعد صلاة عصر الخميس، وهو الموعد الذي حددته المرجعيات الدينية للدخول إلى المسجد والصلاة فيه لأول مرة منذ 14 يوليو/تموز الجاري.

يشار إلى أن باب حطة هو الباب الذي نفذت فيه العملية التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان، واستشهد على إثرها الفلسطينيون الثلاثة، وهم من عائلة جبارين من الداخل الفلسطيني قبل أسبوعين.

Also published on Medium.