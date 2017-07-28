تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي عهد ، وهو ينطق بعبارات متناقضة أشبه بأن تكون صادرة عن الزعيم الليبي السابق .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وهو يوجه بعض المسؤولين في بلاده قائلا: ” يكون المعنى المفهوم بمعنى هو أن هو القائد سواء ذكر أو أنثى”.

 

من جانهم، سخر المغردون من عبارات “ابن” زايد”، مؤكدين بأن الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي ما زال حيا يرزق، داعين الله أن لا يبلاهم بحاكم مثله.

 

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات العربية، قد تداولوا اقوالا شهيرة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، حيث وجاء الاهتمام بتلك الاقوال وفقا للبعض كونها اقوال تجمع المتناقضات بشكل مضحك اضافة الى أنها اقوال لايمكن ان تصدر من انسان واعي وعاقل وليس ذلك وحسب بل قائد دولة .

 

ومن بين تلك الاقوال التي ظلت ماركة مسجلة “باسم القذافي” قبل أن يتقمص “ابن زايد” شخصيته ما يلي::

 

1- للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى !!

2- ايها الشعب .. لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام !!

2- أنا لست ديكتاتورا لأغلق “وجه الكتاب” يقصد “الفيس بوك” .. لكني سأعتقل من يدخل عليه !!

2- تظاهروا كما تشاؤون ولكن لا تخرجوا إلى الشوارع والميادين !!

2- ساظل فى ليبيا الى ان اموت او يوافينى الاجل !!

6- بر الوالدين اهم من طاعة امك و ابوك.

6- الديمقراطية تعني ديمو الكراسي.

8- السبب الأصلي للطلاق هو الزواج

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