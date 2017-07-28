تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد وهو ينطق بعبارات متناقضة أشبه بأن تكون صادرة عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وهو يوجه بعض المسؤولين في بلاده قائلا: ” يكون المعنى المفهوم بمعنى الرجل هو أن الرجل هو القائد سواء ذكر أو أنثى”.

🔴 محمد بن زايد الرجل هو القائد سواء كان ذكر أو أنثى .. حكيم ياشيخ😂

#عيال_زايد_يدمرون_الامارات pic.twitter.com/aoC35ri0H4 — 🌋الخالدي🌋 (@Al_khalden5) July 27, 2017

من جانهم، سخر المغردون من عبارات “ابن” زايد”، مؤكدين بأن الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي ما زال حيا يرزق، داعين الله أن لا يبلاهم بحاكم مثله.

مصخره هذا الانسان والله لو يتم ساكت احسن يقولون ساقط ثانوية عامه خل يجيبون حد يتكلم عنه بيفضحنا — ناصر 🇶🇦 (@3w0rA7rWIu5kJsj) July 27, 2017

كرهي له هو ونصايحه دايم جايب لي خمس رجال ويعطيهم من كيسه اقاله سنع وشعبه نصه هنود مالكين فيه وخرط فاضي — نـٰورة (@Nor_altamimi506) July 27, 2017

الله لايبلانا — ابراهيم اليحيى (@alyahya666) July 27, 2017

القذافي حي يرزق، من ترك خلف ما مات. — Grouchy Saudi (@GrouchySaudi) July 27, 2017

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات العربية، قد تداولوا اقوالا شهيرة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، حيث وجاء الاهتمام بتلك الاقوال وفقا للبعض كونها اقوال تجمع المتناقضات بشكل مضحك اضافة الى أنها اقوال لايمكن ان تصدر من انسان واعي وعاقل وليس ذلك وحسب بل قائد دولة .

ومن بين تلك الاقوال التي ظلت ماركة مسجلة “باسم القذافي” قبل أن يتقمص “ابن زايد” شخصيته ما يلي::

1- للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى !!

2- ايها الشعب .. لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام !!

2- أنا لست ديكتاتورا لأغلق “وجه الكتاب” يقصد “الفيس بوك” .. لكني سأعتقل من يدخل عليه !!

2- تظاهروا كما تشاؤون ولكن لا تخرجوا إلى الشوارع والميادين !!

2- ساظل فى ليبيا الى ان اموت او يوافينى الاجل !!

6- بر الوالدين اهم من طاعة امك و ابوك.

6- الديمقراطية تعني ديمو الكراسي.

8- السبب الأصلي للطلاق هو الزواج

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