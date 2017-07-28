ظهرت المغنيّة الأمريكية “ريهانا”، خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية مؤخراً، بملايس أثارت سخرية وتندر بعض نشطاء مواقع التواصل، حيث اعتبروا انها اختارت زياً لا يتناسب مع المكان.

وبدت “ريهانا” الى جانب سيدة فرنسا الأولى “بريجيت ماكرون” في قصر الإليزيه، مرتديةً سترةً كلاسيكيةً واسعةً جداً لارتدائها مع بنطال رمادي ذو قصةٍ رجالية مع صندل فضّي ذو كعب، وكمّلت إطلالتها بحقيبة حملتها بشكل يتدلّى جانبياً من الكتف إلى الأمام. وكانت إطلالتها كاملة تحمل توقيع دار ديور للأزياء.

وقال البعض ان “ريهانا” ارتدت سترة أبيها أو جدها – بالنظر إلى وساعتها الشديدة -.

يُذكر أنّه تم الكشف مؤخراً عن علاقة غرامية تجمع المغنية الشهيرة “ريهانا”، ورجل الأعمال والملياردير السعودي “حسن جميل”، ونشرت لهما صور في أوضاعٍ حميمة في إحدى الجزر الإسبانية.

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