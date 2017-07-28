تُعتبر الصحراء التي تحيط بها الجبال في عمان، مكاناً هادئاً وغير مزدحم، وتتضمن الفنادق من فئة الخمس نجوم، والرمال البيضاء اللون، والمياه الدافئة.
وتتميز بأنها من بين أفضل أماكن الغوص في العالم، ولديها سوق لمنافسة البازار الكبير في مدينة اسطنبول التركية.
وفيما يلي، أبرز الوجهات السياحية في عمان:
1.صلالة: وتعتبر المكان الوحيد في عمان الذي يمكن الذهاب إليه في فصل الصيف، وذلك لأن الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية تحافظ على برودة درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وتتميز المنطقة أيضاً بالمنتجعات من فئة خمس نجوم، والشواطئ الرملية الجميلة، والمياه الفيروزية.
2.محافظة مسندم: وتقع في أقصى الشمال من سلطنة عمان وهي من البقاع الأولى التي تشرق منها الشمس في البلدان العربية، ويفصلها عن بقية الأجزاء جزءاً من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبلغ مساحة محافظة مسندم حوالي 1800 كيلومتر مربعاً، و تتمتع بطبيعتها الخلابه ومناظرها الرائعة، وتعتبر من أبرز الأماكن التي تستقطب السياح.
كذلك، تتمتع بخلجانها الفريدة من نوعها وارتفاع الجبال على طول ألفين متر فوق سطح البحر، فضلاً عن وجود صخور ذهبية وبنية وحمراء اللون، تتخللها واحات من النخيل والمياه الدافئة.
وتتضمن قرى الصيد، والبلدات التقليدية مثل بلدتي خصب ودبا، والحصون، والأودية.
3.رمال وهيبة: تلون رمال وهيبة الذهبية اللون مشهد الصحراء، وتتمتع بكثبان على طول مائة متر، فضلاً عن استقرار البدو والجمال فيها.
وتنافس رمال وهيبة بجماليتها الطبيعية الربع الخالي في السعودية، ووادي رم في الأردن.
ويمكن الوصول إليها عبر سيارة رباعية الدفع، حيث يمكن للزوار البقاء في الخيم على امتداد الصحراء، والتي تلبي احتياجات المسافرين من ذوي الميزانية المحدودة أو الفاخرة، وتوفر إليهم الأنشطة بما في ذلك جولات السفاري، والرحلات مع البدو.
Also published on Medium.
تعليقات الموقع :