بعد صمت أهل القبور وبعد وصلة مديح هنأ فيها الملك سلمان بن عبد العزيز على مبادرته التي “تؤكد ثبات مواقف بلاد الحرمين الشريفين في حفظ حق المسلمين في المسجد الأقصى الشريف”، قال إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس، إنه لا مساومة على من مقدسات المسلمين، ولا تنازل عن شيء من الثوابت، مؤكدا بأن الأوضاع في المسجد الأقصى “نكأت الجراح” على حد وصفه.

وتساءل “السديس” خلال إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة قائلا: ” أين منا خالد وصلاح؟!”، مضيفا بالقول: “أيطيب لنا عيش ، ويهدأ لنا بال ومقدساتنا تئن؟ وقدسنا تنادي وفلسطيننا تستنجد والأقصى يستصرخ ؟”.

واستنكر “السديس” في خطبته الحال الذي وصل به المسجد الأقصى مستشهدا بأببيات شعرية قائلا:

قلت يا أقصى سلاما.. قال هل عاد صلاح؟

قال والدمع يفيض.. هدني طعن الرماح

هدني ظلم اليهود.. والثرى أضحى مباح”.

وتابع السديس قائلا: “أمة الاسلام، أيها الإخوة المرابطون على ثرى فلسطين الصامدة، أرض العز والشموخ والفداء، والتضحية والإباء، لكم نخاطبكم من المكان الذي يمثل حلقة الوصل بين أبناء هذه الأمة، فوالله الذي لا إله غيره، إنه ليقض مضاجعنا أن أقصانا أسير بأيدي البغاة الطغاة العتاة ، فما نذكر الأقصى – أقر الله الأعين بفك أسره وقرب تحريره – الا وتعتصر قلوبنا حسرة وأسى على ما جرى له ويجري من هؤلاء الصهاينة المعتدين، فقضيتكم قضيتنا، وهزة انتفاضتكم هزة قلوبنا، ومصابكم مصابنا، فصبرا صبرا أيها المرابطون، لقد سطر جهادكم المبارك بأحرف العز والنصر والشرف أروع النماذج في التاريخ المعاصر، فبوركتم من رجال، ولله دركم من أبطال، لقد أعدتم في الأمة الآمال، وصدقتم الأقوال بالأفعال، ثقوا بنصر الله، بنصر الله لكم متى ما نصرتم دينه”.

👈 رسالة من إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس إلى المرابطين في فلسطين.. 👇👇👇 pic.twitter.com/QcGkUyf4Xh — أحمد السلطان (@AhmedAASultan) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

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