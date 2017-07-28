هاجم النائب في البرلمان الأردني يحيى السعود، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود “أورن حزان“، بعد أن نشرَ مؤخراً تغريدةً قال فيها إنّ “الأردنيين بحاجةٍ لإعادة تربية من جديد”.

وقال “السعود” في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعيّ إن “حزان” شخص “تافه” وإمّعة، وكلامه مرفوض جملةً وتفصيلاً، والولايات المتحدة الأمريكية هي التي توفر له الحماية.

وأضاف النائب الأردني: “إذا كان حزان زلمة خليه يلاقيني على الجسر اتباطح انا واياه ونشف النذل اللي حامينا”.

وكان “حزان” نشر تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”، تضمنت كلاماً بذيئاً عن الأردن، ندد فيها بردة الفعل الأردنية على حادث قتل رجل أمن اسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية بعمّان مواطنيْن أردنيين.

وقال حزان في تغريدته: “يبدو أن جيراننا في شرق الأردن الذين نسقيهم الماء ونحمي مؤخراتهم ليلا ونهارا؛ يبدو أنهم يحتاجون لإعادة تربية من جديد؛ ويبدو أننا سنقول وداعا وليس إلى اللقاء”.

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