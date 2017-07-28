زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بيت عزاء الشاب محمد الجواودة الذي قتل برصاص ملحق أمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان مؤخرا.

وقال العاهل الأردني مخاطبا والد القتيل إن “ابنك هو ابني، وأحد أفراد أسرتي، ولن أفرط بحقه”.

وقال والد الجواودة إن الملك عبدالله الثاني شد من أزره وأكد له أن محمد بمقام إبنه، واعدا بالدفاع عنه أمام المحاكم الدولية، مؤكدا أن زيارة الملك بعد وقت قصير من عودته من السفر، تدل على حرصه على شعبه وحبه لهم.

Also published on Medium.