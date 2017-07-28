زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، بيت عزاء الشاب محمد الجواودة الذي قتل برصاص ملحق أمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان مؤخرا.
وقال العاهل الأردني مخاطبا والد القتيل إن “ابنك هو ابني، وأحد أفراد أسرتي، ولن أفرط بحقه”.
وقال والد الجواودة إن الملك عبدالله الثاني شد من أزره وأكد له أن محمد بمقام إبنه، واعدا بالدفاع عنه أمام المحاكم الدولية، مؤكدا أن زيارة الملك بعد وقت قصير من عودته من السفر، تدل على حرصه على شعبه وحبه لهم.
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تعليق واحد علي ““شاهد” العاهل الأردني لوالد قتيل السفارة الإسرائيلية: “ابنك هو ابني، وأحد أفراد أسرتي، ولن أفرط بحقه””
ح تعمل ايه…ح ترمي اسرائيل في البحر…؟.. نتانياهو استرجل على كل الاعراب الحاكمة..ليقينه انه الرجل الوحيد الذي يملك أدوات الرجولة…هل فهمت…نعم يدري أنه الوحيد الذي يملك أدوات الرجولة.والفحولة.التي لاأثر لها عند كل الحكام العرب…حكام العرب أقرب الى المخنثــين الذين هم لاذكرانا ولا اناثا…مماسيخ مقبوحـــة…الارهابي نتانياهو هاتف الكجرم الصهيوني الذي قتل الاردنيين بدم بارد.مهنئا..وعرض عليه ليلة حمراء مع احدى صديقات المجرم..تكريما من نتانياهو للمجرم الصهيوني….وأنتم ماذا فعلتم..النواح..والبكاء.والعويل..والغضب على غرار النساء المقهورات…..من السيادة فرض حصار شديد على السفارة الصهيونية واعتقال كل من فيها حتى الانتهاء من التحقيق واعتقال المجرم..وهذا لم يحدث ولن يحدث لآنكم بلا سيادة ولا قيمة ولا وزن ولا اعتبار حتى..أنتم لاشيئ..صفر على صفر بمجموعة أصفار…