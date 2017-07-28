شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة، هجوما عنيفا على التي تقدس أخطاء حكامها، مؤكدا بأن هذه الشعوب لا تستحق الحرية وأن مواجهة الباطل تستحق ثمنا غاليا.

 

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الشعوب التي تقدس اخطاء لا تستحق الحرية والعيش الكريم بشر لهم حسنات و سيئآت و يجب احترامهم كاشخاص اما اعمالهم فهي محل مدح و ذم”.

وأضاف “الدويلة” في تغريدة أخرى موجها رسالة إلى الشعوب العربية قائلا: “لن تنالوا الحرية والكرامه الا اذا كنتم احرار في انفسكم اولا واحترمتم ذواتكم وكنتم شجعانا في مواجهة الباطل فللحرية ثمن غالي”.

وأكد على أن “ تتسلح بالاعلام الفاسد و الطبالين وهم اخطر عليها من النقد البناء و المعارضه الوطنيه لكن الدكتاتور شخصية مريضه حاقدة و جبانه”.

 

وتابع قائلا: “يا ايها العرب العاربه و المستعربه ان سبب تخلفكم هو تقديس حكامكم فالقذافي استعبد الشعب الليبي اربعين سنه وحين انتفض الشعب حاربهم العالم”.

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