شن السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة، ناصر الدويلة هجوما عنيفا على الشعوب العربية التي تقدس أخطاء حكامها، مؤكدا بأن هذه الشعوب لا تستحق الحرية وأن مواجهة الباطل تستحق ثمنا غاليا.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوينات المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الشعوب التي تقدس اخطاء الحكام لا تستحق الحرية والعيش الكريم الحكام بشر لهم حسنات و سيئآت و يجب احترامهم كاشخاص اما اعمالهم فهي محل مدح و ذم”.

الشعوب التي تقدس اخطاء الحكام لا تستحق الحرية والعيش الكريم الحكام بشر لهم حسنات و سيئآت و يجب احترامهم كاشخاص اما اعمالهم فهي محل مدح و ذم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف “الدويلة” في تغريدة أخرى موجها رسالة إلى الشعوب العربية قائلا: “لن تنالوا الحرية والكرامه الا اذا كنتم احرار في انفسكم اولا واحترمتم ذواتكم وكنتم شجعانا في مواجهة الباطل فللحرية ثمن غالي”.

الى الشعب العربي لن تنالوا الحرية والكرامه الا اذا كنتم احرار في انفسكم اولا واحترمتم ذواتكم وكنتم شجعانا في مواجهة الباطل فللحرية ثمن غالي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وأكد على أن “الانظمه الفاسده تتسلح بالاعلام الفاسد و الطبالين وهم اخطر عليها من النقد البناء و المعارضه الوطنيه لكن الدكتاتور شخصية مريضه حاقدة و جبانه”.

الانظمه الفاسده تتسلح بالاعلام الفاسد و الطبالين وهم اخطر عليها من النقد البناء و المعارضه الوطنيه لكن الدكتاتور شخصية مريضه حاقدة و جبانه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وتابع قائلا: “يا ايها العرب العاربه و المستعربه ان سبب تخلفكم هو تقديس حكامكم فالقذافي استعبد الشعب الليبي اربعين سنه وحين انتفض الشعب حاربهم العالم”.

يا ايها العرب العاربه و المستعربه ان سبب تخلفكم هو تقديس حكامكم فالقذافي استعبد الشعب الليبي اربعين سنه وحين انتفض الشعب حاربهم العالم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

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