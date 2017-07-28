قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، إن التجربة الصاروخية الجديدة تثبت أن الأراضي الأميركية بالكامل تقع في النطاق الهجومي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كوريا الشمالية أكدت السبت أنها أجرت تجربة ثانية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس، قائلة إن الصاروخ يهدف إلى توجيه “تحذير شديد” للولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي يستهدف قطع أبعد مسافة، انطلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية ووصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر.

وأضافت أن الصاروخ قطع مسافة 998 كيلومترا وأكد مجددا على قدراته.

وذكرت الوكالة أن التجربة جاءت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الذي نقلت عنه قوله إن برنامج أسلحة البلاد من الأصول التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التراجع عنها أو استبدالها.

من جانبها، دعت الصين كوريا الشمالية السبت إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والامتناع عن جميع الأفعال التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات على شبه الجزيرة الكورية، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية ثانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين تأمل أن تتصرف الأطراف كافة بحذر لمنع تصاعد الموقف.