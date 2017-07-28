استغرب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، تبني بعض الزعماء العرب للإنتصار الذي حققه الفلسطينيون بإعادة فتح أبواب الأقصى للمصلين.

وتساءل “صبري” متعجبًا: “غريب أن بعضهم تبني الانتصار بعد حدوثه بينما الذي صنعه هو شعبنا الفلسطيني”.

وقال صبري: “من صنع الانتصار هم أهل بيت المقدس الذين تضامنوا وترابطوا وتكاتفوا وقرروا أن يؤدوا ما عليهم من واجبات لمدينتهم وللأقصى استجابة لنداء المرجعيات الدينية”.

وأشار لصحيفة “القدس العربي” اللندنية إلى أن “حشود أهل القدس والتي فاقت المائة ألف جاءوا من كل أنحاء فلسطين وحقق أهدافه بالإطاحة بالبوابات الإلكترونية وإزالة الكاميرات والمسارات والجسور”.

وأضاف: “نؤكد مرة أخرى أن إسلامية المسجد الأقصى والحرم الشريف أمر مفروغ منه وأن ما يدعيه الاحتلال بأن السيطرة والسيادة لهم أمر مرفوض تمامًا”.

وكانت بعض الدول العربية قالت إن اتصالات وضغوط ملوكها ورؤسائها قادت إلى إعادة فتح المسجد الأقصى وإزالة البوابات والأجهزة الالكترونية من أبوابه.

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