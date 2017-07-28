قال الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، إن زيارة الإعلامي السعودي المعروف (والمقرب من ) قبل أيام لزعيم الكيان الموازي في فتح الله كولن تثبت اتهامات لأبو ظبي بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

 

ودون “سلطان” في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن): “الزيارة الغامضة التي قام بها قبل أيام “عثمان العمير” المقرب من #الإمارات لفتح الله جولن ، تعزز اتهامات #تركيا بتورط في ” وفقا لنص التغريدة  المرفقة.

 

ونشر الإعلامي السعودي عثمان العمير، منذ أيام مقطع فيديو قصيرًا يوثق زيارة قام بها لزعيم الكيان الموازي فتح الله كولن في منفاه الاختياري بمدينة بنسلفينيا الأمريكية.

 

واكتفى “العمير” بإرفاق الفيديو بتعليق مختصر عبر حسابه بموقع “انستجرام”، قال فيه “أمضيت أربع ساعات في منزل الزعيم الإسلامي التركي في بنسلفينيا.. وكان حوارًا وحديثًا شيّقين.. هنا في غرفة نومه البسيطة وحوله الكتب والقرآن الكريم”. ولم يدلِ عثمان العمير، بمزيد من التفاصيل حول دوافع اللقاء.

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