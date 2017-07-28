قال الكاتب المصري المعروف جمال سلطان، إن زيارة عثمان العمير الإعلامي السعودي المعروف (والمقرب من الإمارات) قبل أيام لزعيم الكيان الموازي في تركيا فتح الله كولن تثبت اتهامات تركيا لأبو ظبي بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

ودون “سلطان” في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن): “الزيارة الغامضة التي قام بها قبل أيام “عثمان العمير” المقرب من #الإمارات لفتح الله جولن ، تعزز اتهامات #تركيا بتورط أبو ظبي في الانقلاب” وفقا لنص التغريدة المرفقة.

الزيارة الغامضة التي قام بها قبل أيام "عثمان العمير" المقرب من #الإمارات لفتح الله جولن ، تعزز اتهامات #تركيا بتورط أبو ظبي في الانقلاب — جمال سلطان (@GamalSultan1) July 27, 2017

ونشر الإعلامي السعودي عثمان العمير، منذ أيام مقطع فيديو قصيرًا يوثق زيارة قام بها لزعيم الكيان الموازي فتح الله كولن في منفاه الاختياري بمدينة بنسلفينيا الأمريكية.

واكتفى “العمير” بإرفاق الفيديو بتعليق مختصر عبر حسابه بموقع “انستجرام”، قال فيه “أمضيت أربع ساعات في منزل الزعيم الإسلامي التركي فتح الله غولن في بنسلفينيا.. وكان حوارًا وحديثًا شيّقين.. هنا في غرفة نومه البسيطة وحوله الكتب والقرآن الكريم”. ولم يدلِ عثمان العمير، بمزيد من التفاصيل حول دوافع اللقاء.

Also published on Medium.