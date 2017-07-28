كشفت الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون، خلال لقاءٍ مع الإعلامي الأميركي هوارد ستيرن، أنّ والدها قُتل على يد والدتها.

وصرّحت أنّني “لم أكن أرغب بالحديث عمّا حصل، وكنت أقول إنّ والدي توفّي بحادث سيارة، لأنّني لا أريد لعب دور الضحية”، مشيرةً الى “أنّني عانيت كثيراً قبل الخضوع لعلاج نفسي”.

وأكّدت ثيرون أنّ “والدتي قامت بذلك دفاعاً عن النفس وأنا كنت سأقوم بالأمر ذاته لحماية ابنتي”.

ونشر موقع “The Fix” تفاصيل الحادثة “عندما كانت تشارليز في الـ15 من عمرها، ووصل والدها وعمّها الى المنزل، وهما تحت تأثير الكحول”، موضحةً أنّ “والدها أطلق النار على البوابة الخارجية وصرخ: سأقتلكما”.

من جهتها، بادرت والدة ثيرون بإطلاق النار على الرجلين لحماية نفسها وحماية إبنتها، ما أدّى الى وفاة الوالد وإصابة العمّ بجروح.

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