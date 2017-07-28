سَخِرَ رئيسُ تحرير صحيفة “العرب” القطرية، الإعلامي عبدالله العذبة، من تغريدةٍ لأحد السعوديين على “تويتر”، زعم فيها أن الإستخبارات القطرية اندست بين المعتكفين في الاقصى لإثارة المشاكل بعد أن تمكن العاهل السعودي من انهاء ازمة المسجد!.

وجاء في التغريدة المزعومة أن “الإستخبارات القطرية اندست بين المعتكفين في الاقصى لإثارة المشاكل بعد أن تمكن سلمان الحزم من انهاء المشكلة”. ليسخر منها “العذبة” قائلاً: “هذه جديدة.. حتى الكيان الصهيوني المحتل لم يفكر بها يا إخوان!”.

هذه جديدة..

حتى الكيان الصهيوني المحتل لم يفكر بها يا إخوان! pic.twitter.com/J4vSRMTBPH — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

ولاقى تبنّي الديوان الملكي السعودي لانتصار المقدسيين واجبارهم الاحتلال الاسرائيلي على إزالة كافة الاجراءات المُستحدثة في المسجد الأقصى، سخريةً واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أن العاهل السعودي الذي يُمضي اجازته في المغرب حالياً، أرادَ ركوب الموجة ونسب الانتصار لنفسه وهو منه براء.-وفق النشطاء-

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