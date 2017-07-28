سَخِرَ رئيسُ تحرير صحيفة “العرب” القطرية، الإعلامي ، من تغريدةٍ لأحد السعوديين على “تويتر”، زعم فيها أن الإستخبارات القطرية اندست بين المعتكفين في لإثارة المشاكل بعد أن تمكن العاهل السعودي من انهاء ازمة المسجد!.

 

وجاء في التغريدة المزعومة أن “الإستخبارات القطرية اندست بين المعتكفين في الاقصى لإثارة المشاكل بعد أن تمكن سلمان الحزم من انهاء المشكلة”. ليسخر منها “العذبة” قائلاً: “هذه جديدة.. حتى الكيان الصهيوني المحتل لم يفكر بها يا إخوان!”.

ولاقى تبنّي الديوان الملكي السعودي لانتصار المقدسيين واجبارهم الاسرائيلي على إزالة كافة الاجراءات المُستحدثة في ، سخريةً واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، معتبرين أن العاهل السعودي الذي يُمضي اجازته في المغرب حالياً، أرادَ ركوب الموجة ونسب لنفسه وهو منه براء.-وفق النشطاء-

 

 

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