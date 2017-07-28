في إساءة جديدة للشعب القطري من كتائب الإعلام السعودي المقرب من الإمارات، قال الإعلامي السعودي محمد الشقاء قاصدا حجاج بيت الله الحرام من القطريين، إن “حارة من حارات مكة تستطيع الإنابة عنهم حجا وعمرة.. حسب قوله.

ودون “الشقاء” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدته “وطن” ما نصه: “1600 حاج من #قطر من أصل 3 ملايين حاج نستقبلهم سنويا يمكن الحج عنهم بدل هذا الضجيج والتسييس؛ فحارة من حارات مكة تستطيع الإنابة عنهم حجا وعمرة.”

1600 حاج من #قطر من أصل 3ملايين حاج نستقبلهم سنويا يمكن #الحج عنهم بدل هذا الضجيج والتسييس؛فحارة من حارات مكة تستطيع الإنابة عنهم حجا وعمرة. pic.twitter.com/bm8fkqT1OW — محمد الشقاء (@Alshega) July 28, 2017

ورد الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية” على تغريدة “الشقاء” بقوله: “أين هيئة كبار العلماء وعلماء السعودية والعالم الإسلامي عن مثل هذه الأطروحات بخصوص الحرمين الشريفين؟! أهكذا يدار بيت الله الذي شرفكم بخدمته؟!”

أين هيئة كبار العلماء وعلماء السعودية والعالم الإسلامي عن مثل هذه الأطروحات بخصوص الحرمين الشريفين؟!

أهكذا يدار بيت الله الذي شرفكم بخدمته؟! pic.twitter.com/d3IhqbIK1v — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 28, 2017

وتابع “العذبة” في تغريدة أخرى “دليم يأمر تابعه للتغريد يوم “الجمعة” عن إنابة “حارة” في مكة للحج عن قطر! طيب.. هات فتوى من مفتي السعودية! أهذه خدمة الحرمين يا مسلمون؟!”

دليم يأمر تابعه للتغريد يوم "الجمعة" عن إنابة "حارة" في #مكة للحج عن #قطر! طيب.. هات فتوى من مفتي #السعودية! أهذه خدمة الحرمين يا مسلمون؟! pic.twitter.com/AGstunoAqB — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 28, 2017

وأضاف: “الحج للمسلم لا جنسية، ولا يمكن فيه التقليل من شأن أي مسلم، فهل سيتصدر دليم ومن يتبعه بالتفحيط السياسي الإفتاء في السعودية؟ ليحجِجوا بدل قطر؟”

الحج للمسلم لا جنسية،ولايمكن فيه التقليل من شأن أي مسلم، فهل سيتصدر دليم ومن يتبعه بالتفحيط السياسي الإفتاء في #السعودية؟ ليحجِجوا بدل #قطر؟ pic.twitter.com/uXso0oqAWL — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 28, 2017

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