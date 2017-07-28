في إساءة جديدة للشعب القطري من كتائب الإعلام السعودي المقرب من ، قال الإعلامي السعودي محمد الشقاء قاصدا بيت الله الحرام من القطريين، إن “حارة من حارات تستطيع الإنابة عنهم حجا وعمرة.. حسب قوله.

 

ودون “الشقاء” في تغريدة له عبر نافذته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدته “وطن” ما نصه: “1600 حاج من # من أصل 3 ملايين حاج نستقبلهم سنويا يمكن الحج عنهم بدل هذا الضجيج والتسييس؛ فحارة من حارات مكة تستطيع الإنابة عنهم حجا وعمرة.”

 

ورد الكاتب القطري المعروف عبدالله بن حمد العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب القطرية” على تغريدة “الشقاء” بقوله: “أين هيئة كبار العلماء وعلماء والعالم الإسلامي عن مثل هذه الأطروحات بخصوص الحرمين الشريفين؟! أهكذا يدار بيت الله الذي شرفكم بخدمته؟!”

 

وتابع “العذبة” في تغريدة أخرى “دليم يأمر تابعه للتغريد يوم “الجمعة” عن إنابة “حارة” في مكة للحج عن قطر! طيب.. هات فتوى من مفتي السعودية! أهذه خدمة الحرمين يا مسلمون؟!”

 

وأضاف: “الحج للمسلم لا جنسية، ولا يمكن فيه التقليل من شأن أي مسلم، فهل سيتصدر دليم ومن يتبعه بالتفحيط السياسي الإفتاء في السعودية؟ ليحجِجوا بدل قطر؟”

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