وجه الباحث والحقوقي الجزائري، أنور مالك انتقادات شديدة لكل من انتقد مزاعم المملكة العربية السعودية وإعلامها بأن فتح أبواب المسجد الأقصى وإزالة البوابات الإلكترونية كان بفعل الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرغم من سفره إلى مدينة “طنجة” المغربية للاستجمام منذ أيام.

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أتعجب ممن يستنهضون همم كل #العرب ويصرخون أين حكامهم من #المسجد_الاقصى ولما أعلنت #السعودية عن جهود ملكها زعموا أنها تتاجر في جهود المقدسيين!”.

أتعجب ممن يستنهضون همم كل #العرب ويصرخون أين حكامهم من #المسجد_الاقصى ولما أعلنت #السعودية عن جهود ملكها زعموا أنها تتاجر في جهود المقدسيين! — أنور مالك (@anwarmalek) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: “لا ينزعج من جهود الملك سلمان وغيره مع #المسجد_الأقصى إلا من يتاجرون به لأغراض أخرى لا علاقة لها بفلسطين وهؤلاء ضررهم كبير على كل قضايا العرب”.

لا ينزعج من جهود الملك سلمان وغيره مع #المسجد_الأقصى إلا من يتاجرون به لأغراض أخرى لا علاقة لها بفلسطين وهؤلاء ضررهم كبير على كل قضايا العرب — أنور مالك (@anwarmalek) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

واعتبر “مالك” أن “النكران قدر #السعودية مع من يبغضونها ليس لسبب سلبياتها كما يدعون بل لايجابياتها التي عليها ينكرون لذلك مهما قدمت للمسلمين يزداد نكران الجميل”.

النكران قدر #السعودية مع من يبغضونها ليس لسبب سلبياتها كما يدعون بل لايجابياتها التي عليها ينكرون لذلك مهما قدمت للمسلمين يزداد نكران الجميل — أنور مالك (@anwarmalek) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على أنور مالك، مؤكدين بأنه قد حقق رقما قياسيا في النفاق ينافس فيه “آل سعود” انفسهم، في حين اعتبر مغردون أنهم أنهم كسعوديين يخجلون من انفسهم أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” الذي يتناوله يجعله يقول اكثر من ذلك.

لو للنفاق رقما قياسيا في التاريخ يا انور لنازعت ال سلول عليه انور..احترم اللحظة التي احترمناك يوما فيها. . تبا للمال يبيع الرجل نفسه من اجله — محمد الوليدي (@mohdalwalidi) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

الرز بشكل جديد كل يوم مع #أنور_مالك

سيكتب التاريخ انك أبدعت في التلميع (الشيتة) — Yasine Anzathen (@YasineAnzaten) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

أي جهود السباحة بشواطئ طنجة المحجوزة

ام الرقص بفنادق المدينة؟

هذه الجهود بالنسبة لك! — HãŞşąň 🇵🇸🇲🇦🇶🇦 (@i_love_moroco) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

انت ما تمل من التطبيل ؟

ولا عشان تجيك شرهات مع كل تطبيله ؟

انا سعودي واستحي اطبل مثلك — تميم بن عبد المحسن (@A_A_D101) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

و لا يسرق هذا النصر للمرابطين إلا خائن مريض و متاجر بقضيتهم أيضا — Abdullah🚩 (@BOOS712) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

يامالك اتق المالك وإلا ستكون هالك ولن ينفعك أهلك ولا مالك — Abduh.Badwe.Alhashmi (@Alhasmi1952) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

خليك كبير استاذ انور ، لا تسقط الان ، الدنيا لا تغني عن الاخره والخير بالخواتيم ، نصر الاقصى للمقدسين وانتهى — Amer Shaheen (@amarat_a) ٢٨ يوليو، ٢٠١٧

وكان بيان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة, إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، كانت قد أزالت في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية.

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