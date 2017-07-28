وجه الباحث والحقوقي الجزائري، انتقادات شديدة لكل من انتقد مزاعم المملكة العربية السعودية وإعلامها بأن فتح أبواب المسجد وإزالة البوابات الإلكترونية كان بفعل بن عبد العزيز، على الرغم من سفره إلى مدينة “طنجة” المغربية للاستجمام منذ أيام.

 

وقال “مالك” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أتعجب ممن يستنهضون همم كل #العرب ويصرخون أين حكامهم من #المسجد_ ولما أعلنت #السعودية عن جهود ملكها زعموا أنها تتاجر في جهود المقدسيين!”.

وأضاف في تغريدة اخرى: “لا ينزعج من جهود الملك سلمان وغيره مع #المسجد_الأقصى إلا من يتاجرون به لأغراض أخرى لا علاقة لها بفلسطين وهؤلاء ضررهم كبير على كل قضايا العرب”.

واعتبر “مالك” أن “النكران قدر #السعودية مع من يبغضونها ليس لسبب سلبياتها كما يدعون بل لايجابياتها التي عليها ينكرون لذلك مهما قدمت للمسلمين يزداد نكران الجميل”.

 

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على أنور مالك، مؤكدين بأنه قد حقق رقما قياسيا في النفاق ينافس فيه “آل سعود” انفسهم، في حين اعتبر مغردون أنهم أنهم كسعوديين يخجلون من انفسهم أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” الذي يتناوله يجعله يقول اكثر من ذلك.

وكان بيان قد صدر عن الديوان الملكي السعودي, قد نسب قرار الاحتلال الاسرائيلي إزالة البوابات الالكترونية والجسور الحديدية والكاميرات والحواجز من أمام بوابات في المحتلة, إلى جهود الملك الذي يستجم في مدينة “طنجة” المغربية.

 

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الملك سلمان أجرى اتصالات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ، لبذل مساعيه لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، كانت قد أزالت في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء كافة الجسور والممرات وقواعد الكاميرات من ساحة الغزالي في باب الاسباط كما ازلت من قبل البوابات الالكترونية.

 

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