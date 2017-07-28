كشف استاذ الإعلام بجامعة بيرزيت، د.نشأت الأقطش، إن 4 دول عربية وازنة في المنطقة اتصلوا بقيادات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسيطني المحتل، وهدّدوهم وضغطوا عليهم ليسمحوا باقتحامات اليهود للمسجد الأقصى.

وذكر “الأقطش” في تصريحاتٍ له خلال برنامج “الحصاد” على قناة “الجزيرة” 3 من تلك الدّول وهي “الإمارات والسعودية ومصر”.

وقال إن هناك دولة عربية قامت بإدخال اموالٍ الى القدس لشراءِ عقاراتٍ لجمعيات يهودية، في إشارةٍ غلى دولة الإمارات، مضيفاً أن هذه المعلومات من سكان مدينة القدس المحتلة.

الأقطش: 4 دول عربية اتصلت بقيادات الحركة الإسلامية في الداخل وهدّدوهم ليسمحوا باقتحامات اليهود للمسجد الأقصى pic.twitter.com/LmErIDqaAG — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٢٧ يوليو، ٢٠١٧

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