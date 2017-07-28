كشف استاذ الإعلام بجامعة بيرزيت، د.، إن 4 دول عربية وازنة في المنطقة اتصلوا بقيادات في الداخل الفلسيطني المحتل، وهدّدوهم وضغطوا عليهم ليسمحوا باقتحامات اليهود للمسجد الأقصى.

 

وذكر “الأقطش” في تصريحاتٍ له خلال برنامج “الحصاد” على قناة “الجزيرة” 3 من تلك الدّول وهي “ والسعودية ومصر”.

 

وقال إن هناك دولة عربية قامت بإدخال اموالٍ الى القدس لشراءِ عقاراتٍ لجمعيات يهودية، في إشارةٍ غلى دولة الإمارات، مضيفاً أن هذه المعلومات من سكان مدينة القدس المحتلة.

 

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