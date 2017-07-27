كشف “معهد الخليج” الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية “واشنطن” مقرا له، أن سفير الإمارات يوسف العتيبة قدم رشوة لمدير برنامج الشرق الأوسط في مركز “الأمن القومي الجديد”، إيلان غولدنبرغ، الذي يتخذ مواقف عدائية ضد قطر.

ووفقا لوثائق مسربة حصل عليها “معهد الخليج”، فقد حصل “غولدنبرغ” على ما لا يقل عن 250 ألف دولار من سفارة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت الوثائق وجود تواصل مكثف عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بينه وبين “العتيبة” منذ صيف 2016 بهدف تمويل أنشطة المركز إضافة إلى رحلة له ورفاقه إلى الإمارات العربية المتحدة.

واوضحت الوثائق أن “غولدنبرج” ضغط لدفع عقود تجارية لشركة “لوكوهيد مارتن” في حين أن الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الأمريكي الجديد “ميشيل فلورنوي” كان يضغط على “العتيبة” من أجل حصول شركة بولاريس على عقد حكومي إماراتي.

وفي السياق نفسه، طلبت رسالة يعود تاريخها إلى آب/أغسطس 2016 موقعة من “فلورننوي” من السفير الإماراتي “العتيبة” تمويل دراسة حول نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدراسة التي تم تسليمها إلى ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد في شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت تقارير سابقة أن سفير الإمارات يوسف العتيبة تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فيما يتعلق بمؤتمر لمدة يوم واحد نظمته في آيار/مايو الماضي بعنوان:”قطر والجهات التابعة للجماعة الإخوان المسلمين العالمية: إدارة أمريكية جديدة وسياسة جديدة”.

وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن هذا الحدث كان مدعوما من قبل سفارة دولة الإمارات المشتبكة الآن مع قطر في أزمة دبلوماسية. قد دعمت الحكومتان الخليجيتان في أوقات مختلفة العديد من مراكز التفكير في واشنطن لتعزيز جدول أعمالهما.

يشار إلى أن الكونغرس الامريكي عقد أمس الأربعاء ندوة بعنوان: “تقييم العلاقات الأمريكية – القطرية”، وتمت الدعوة إليها بطلب من نائبة الكونغرس “إيليانا روس ليتينن”، رئيسة اللجنة الفرعية للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان إيلان غولدنبرغ، قد ادلى بشهادته المدفوع ثمنها أمس الأربعاء في الندوة، قال فيها إن على قطر أن تعي ضرورة عدم استخدامها قاعدة “العديد” ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف غولدنبرغ، أن “وجود قاعدة عسكرية أمريكية هدفها محاربة الإرهاب في دولة متباطئة في القضاء عليه يسبب لنا حرجًا دوليًا”.

وادعى أن قطر “أساءت لعلاقتها بأمريكا، وهي أبعد ما تكون عن وصفها بالحليف في الفترة الراهنة سواء في سياساتها مع جوارها أو مع الولايات المتحدة”.

وتابع أن قطر “ستبقى حليفًا للولايات المتحدة، لكن عليها أن تبذل جهدًا أكبر وتثبت للمجتمع الدولي صدق نواياها”.

وزعم غولدنبرغ، إن “دور قطر في سوريا كان غالبًا ما يدعم أو يؤيد جماعات متطرفة، وفي مصر أنفقت 23 مليار دولار في 18 شهرًا فقط ليعتلي محمد مرسي السلطة”.

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