شن المفكر التونسي الكبير، الدكتور أبو يعرب المرزوقي هجوما عنيفا على دول حصار قطر، ناعتا إياها بدول “الرابوع النجس”، وذلك على إثر قرارات السعودية بتضييق إجراءات الحج على القطريين، متسائلا إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أصبح يسيطر على الحرمين “المكي والمدني” في السعودية.

وقال “المرزوقي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” بعد إدلائه بشهادته الشخصية عن كيفية إدارة المملكة للحج وتطويعه ليخدم مصالحها السياسية: “تلك قصتي مع الحج ومحو دلالة “ضيوف الرحمن”. فينبغي جعل الحرمين فوق كل الخلافات وأن تستمد السعودية منهما منزلة روحية فوق نزوات السياسة”.

10-تلك قصتي مع الحج ومحو دلالة "ضيوف الرحمن". فينبغي جعل الحرمين فوق كل الخلافات وأن تستمد السعودية منهما منزلة روحية فوق نزوات السياسة. — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

وأضاف قائلا: “لم أكن لأدلي بهذه الشهادة لو لم يكن قصدي أنها هي التي جعلتني أصدق ما أسمع من شكاوى من بعض المعتمرين أو ممن ينوون الحج ويتخوفون على حريتهم”.

11-لم أكن لأدلي بهذه الشهادة لو لم يكن قصدي أنها هي التي جعلتني أصدق ما أسمع من شكاوى من بعض المعتمرين أو ممن ينوون الحج ويتخوفون على حريتهم — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

وتابع قائلا: “فقد سمعت أن أخويين ليبيين ذهبا للعمرة فسجنا بطلب من أحد حفاتر العرب من عملاء المخابرات فضلا عن التصنيفات التي تصدر عن حكومة السعودية”.

12-فقد سمعت أن أخويين ليبيين ذهبا للعمرة فسجنا بطلب من أحد حفاتر العرب من عملاء المخابرات فضلا عن التصنيفات التي تصدر عن حكومة السعودية. — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

وتساءل المرزوقي قائلا: “هل ستمنع السعودية كل من صنفهم الرابوع النجس من العمرة والحج أي إن كل من يعتبرونه اخوانيا ويصنفونه إرهابيا ممنوع من اتمام أـحد فروضه الـ5؟”.

13-هل ستمنع السعودية كل من صنفهم الرابوع النجس من العمرة والحج أي إن كل من يعتبرونه اخوانيا ويصنفونه إرهابيا ممنوع من اتمام أـحد فروضه الـ5؟ — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

وواصل تساؤلاته مشيرا إلى أن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أصبح يتحكم بالحرمين “المكي والمدني” إضافة لتحكمه بالحرم القدسي بالقول: “هل أصبح ناتن ياهو لا يسيطر على الحرم الثالث فحسب بل على الحرمين الآخرين بتوسط عملائه الذين انضموا إلى الخليج لتفجيره وجعل الأخوة أعداء؟”.

14-هل أصبح ناتن ياهو لا يسيطر على الحرم الثالث فحسب بل على الحرمين الآخرين بتوسط عملائه الذين انضموا إلى الخليج لتفجيره وجعل الأخوة أعداء؟ — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

واختتم “المرزوقي” تدويناته قائلا: “إذا لم يتدارك عقلاء السعودية هذا الانحدارفي سياسة الحرمين فإن تدويلهما سيصبح مطلبا سنيا أكثر من كونه حاليا مطلبا شيعيا.فليحذروا قبل الفوت”.

15-إذا لم يتدارك عقلاء السعودية هذا الانحدارفي سياسة الحرمين فإن تدويلهما سيصبح مطلبا سنيا أكثر من كونه حاليا مطلبا شيعيا.فليحذروا قبل الفوت — أبو يعرب المرزوقي (@Abou_Yaareb) July 27, 2017

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اشترطت على الحجاج والمعتمرين القادمين من قطر الوصول إلى المملكة جوا فقط، وعبر شركات طيران غير الخطوط القطرية.

وأشارت إلى أنه يمكن للقطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة في المملكة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جوا عن طريق شركات الطيران باستثناء الخطوط القطرية، والتي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قد أكد وجود « مضايقات وعراقيل مستمرة » رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج، ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.

وقالت صحيفة الشرق القطرية في وقت سابق إن حملات الحج والعمرة اعتذرت عن عدم تسيير حملات حج هذا العام لجملة من الأسباب، منها تفادي مضايقات قد يتعرض لها القطريون في الأراضي المقدسة، ولأن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج، فضلا عن أن السفارة السعودية في الدوحة مغلقة تماما.

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