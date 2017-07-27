قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن المليشيات الحوثية في اليمن المرتبطة بإيران تمكنت السبت الماضي، من إطلاق صاروخ «سكود» بعيد المدى حلق لمسافة تصل إلى 930 كيلومتر داخل السعودية قبل أن يسقط في منطقة ساحلية غربي المملكة.

وأضاف المسؤولون لـ«CNN» أن الصاروخ أطلق من منطقة صعدة المجاورة للحدود السعودية، والخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشاروا إلى أن الهدف المحتمل كان مصفاة للنفط تقع قرب ميناء ينبع السعودي.

واعتبر أحد المسؤولين الأمريكيين أن العملية كانت «مثيرة للقلق» باعتبار أن الصاروخ حلق لمسافة قد تكون الأبعد بالنسبة لمقذوف حوثي منذ بدء تدخل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وسبق لوزير الدفاع الأمريكي، «جيم ماتيس»، أن اتهم إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح، وخاصة الصواريخ، كما يُعتقد أن الحوثيين وضعوا يدهم على ترسانة كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزة الجيش اليمني.

ولدى سؤال أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين عن مصدر الصاروخ وما إذا كان إيرانيا أم من ترسانة الجيش اليمني رد بالقول: «الأمر غير واضح، ولكن في كلتا الحالتين فإن الحوثيين لم يصنعوه بأنفسهم.»

وحلق الصاروخ لمئات الكيلومترات داخل الأراضي السعودية رغم امتلاك الرياض لتكنولوجيا مضادة للصواريخ ابتعاتها بصفقات سلاح ضخمة، شملت صواريخ «باتريوت» الاعتراضية.

من جانبه، قال الرائد «أدريان رانكن غالاوي»، الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأمريكي يوفر للتحالف العربي دعما غير قتالي من خلال تقديم معلومات استخباراتية.

وكانت جماعة «الحوثي» أعلنت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع، غربي السعودية، «ردّاً على استمرار العدوان والحصار»، وشددت على أن «مصافي النفط أصبحت هدفاً عسكرياً مشروعاً».

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت إن محولًا كهربائيًا تابعًا لمصفاة «سامرف» النفطية في ينبع «احترق بسبب حرارة الطقس، ولا خسائر بشرية أو تشغيلية».

وقبل ساعات، قال القيادي الحوثي «محمد علي الحوثي»، رئيس ما يُعرف بـ«اللجنة الثورية اليمنية العليا» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «علينا تأكيد الدعوة لعمال الشركات النفطية في السعودية إلى الابتعاد عن مواقع العمل في أسرع وقت حتى بإجازة بدون راتب، ما لم فيتحملون مسؤولية أنفسهم، والله خير الماكرين».

قبل أن يضيف :«بإذن الله هناك مفاجئة قريبًا»

ولم يقدم القيادي الحوثي أي تفاصيل بشأن المفاجأة التي ذكرها، لكنه يقصد على الأرجح هجمات على المصافي النفطية السعودية.

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