انتقد الفنان الكوميدي الأردني احمد مسّاد، طريقة تعامل السلطات الأردنية مع حارس السفارة الإسرائيلية قاتل الأردنييْن، والسّماح بعودته مع طاقم السفارة كاملاً إلى “إسرائيل”.

وعبّر “مسّاد” بطريقةٍ ساخرةٍ عن استغرابه من عدم معاقبة ومحاكمة القاتل الإسرائيلي.

وقال “مساد” إن طريقة استقبال الإحتلال للقاتل الاسرائيلي أكدت على “رخاصة العروبة”.

وتطرق “مساد” الى صمود المقدسيين في وجه إجراءات ومخططات الإحتلال في المسجد الأقصى مؤخراً.

وليل الإثنين الماضي، عادت السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن “عينات شلاين” ورجل الأمن الإسرائيلي “زيف” قاتل الأردنييْن بالسفارة الإسرائيليّة في عمّان، إلى “إسرائيل” بعد 24 ساعة من الجريمة، وسط ردود فعل أردنية مستنكرة لطريقة تعاطي السلطات مع الحارس والسماح بمغادرته الاراضي الاردنية دون محاسبته.

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